В народе распространено суеверие, в соответствии с которым за правым плечом каждого человека стоит ангел, а за левым – черт. И выражение «плюнуть через левое плечо» используют в значении подавить что-то негативное, то есть отринуть действие темных сил, не поддаться их влиянию.

Это суеверие было позаимствовано еще у язычников, считавших правую сторону олицетворением света, дня, добра, а левую – мрака, ночи, зла. Считается, что нечистый постоянно искушает человека, стараясь заставить свернуть его на левую дорожку. И символический плевок – это попытка отразить его действие, ввести в замешательство, дать отпор.

В Библии есть много отсылок к «право-лево». К примеру, праведники будут по правую, а грешники – по левую руку от Господа.