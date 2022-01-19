«Что, с левой ноги сегодня встал?», «Он точно ходит налево!», «Договор словно левой пяткой написан…», «Это определенно левый товар». Эти и другие выражения часто можно слышать в повседневной речи. Почему левый используется для обозначения чего-то фальшивого, некачественного, ненастоящего, отрицательного?
Слово «правый» имеет праславянский корень правъ. Он же входит в состав слов «правильный». А «левый», соответственно, антоним, то есть имеет противоположное по смыслу значение. Вероятнее всего это слово и стало использоваться для обозначения чего-то неправильного, ненастоящего.
В народе распространено суеверие, в соответствии с которым за правым плечом каждого человека стоит ангел, а за левым – черт. И выражение «плюнуть через левое плечо» используют в значении подавить что-то негативное, то есть отринуть действие темных сил, не поддаться их влиянию.
Это суеверие было позаимствовано еще у язычников, считавших правую сторону олицетворением света, дня, добра, а левую – мрака, ночи, зла. Считается, что нечистый постоянно искушает человека, стараясь заставить свернуть его на левую дорожку. И символический плевок – это попытка отразить его действие, ввести в замешательство, дать отпор.
В Библии есть много отсылок к «право-лево». К примеру, праведники будут по правую, а грешники – по левую руку от Господа.
В древних цивилизациях несчастных левшей считали посланниками дьявола. Римляне называли их sinister – «зловещий». Эта позиция сохранялась в обществе долгое время и до Средних Веков считалось, что леворукие люди – приспешники нечистой силы. Особенно тяжело таким людям пришлось во времени инквизиции.
Псевдоправедники отправляли на костры за эту особенность, если ее не удавалось скрыть, так же спокойно, как и за рыжие волосы, зеленые глаза или родинки.
Древние германцы считали таких людей неумехами и неловкими. Девушек-левшей старались не брать в жены, считая, что они будут совершенно криворукими хозяйками. Мужчина, узнав о такой особенности своей супруги, даже мог беспрепятственно развестись.
Были проблемы у левшей и на Руси. Левую руку славяне называли шуйцей и считали, что ею управляет древнее божество Чернобог. Он изображался и в виде страшного черного змея и считался покровителем обмана, лжи, разрушения и всего самого негативного и темного. И людей, лучше владевших левой рукой, считали пособниками этого бога.
Название правой руки – десница из языческих верований перешло в каноны христианской религии, и его стали использовать для обозначения светлого, надежного, безупречного человека, которому можно было доверить собственную жизнь.
При Петре даже был издан указ, запрещающий таким свидетелям выступать в суде: «Рыжим, косым и леворуким в суде слова не давать, понеже Бог шельму метит».
Спустя столетия несправедливых гонений левши все же отвоевали свое право на проявление индивидуальности. С леворукостью перестали бороться, переучивать детей, поскольку это было чревато изменениями психики. Подтверждением выступает и сказ Лескова об умельце-левше, сумевшем подковать блоху.
Среди левшей было множество не просто талантливых, а гениальных людей, как, к примеру, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Наполеон, Марк Твен, Чарли Чаплин, сумевших не просто оставить след в культуре и искусстве, но изменить их.
По статистике сейчас на планете примерно 10-15% леворуких людей. А в вашем окружении много левшей? Обладают ли они какими-то талантами или выдающимися способностями?
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