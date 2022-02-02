Неожиданное значение слова «фильдеперсовый»

Но не чулочками и перчатками едиными жив фильдеперс. И это слово плавно переместилось в жаргон, поселилось и закрепилось в нем в значении человека, пытающегося произвести впечатление или даже шокировать окружающих своим внешним видом – вычурным, экстравагантным, необычным. И в словарях русского жаргона слово закрепилось в значении «необычный, оригинальный, но при этом безвкусный, вычурный, аляповатый». Грубо говоря, выпендрежный. Вероятнее всего, в таком значении слово стало использоваться из-за необычности его звучания. По этой же причине в речи его нередко коверкают, произнося как «фильдеперстовый», «фильдеперцевый» и даже «фильдеферзевый».

А в вашем лексиконе есть подобные слова?