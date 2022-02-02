Неожиданное значение слова «фильдеперсовый»

В определенный момент времени слово «фильдеперсовый» вошло в обиход и стало активно использоваться как сленговое. Фильдеперсовая сумочка, фильдеперсовый проект, фильдеперсовая персона… Какой на самом деле был изначальный смысл этого слова, и почему оно стало использоваться в переносном значении?
«Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести...» Это цитата из «Собачьего сердца» Булгакова. «Фильдеперс» было позаимствовано из французского (fil de Perse), что дословно переводится как «персидская нить».
Она представляет собой пряжу, прошедшую особую обработку, которую используют для изготовления различной трикотажной продукции. По сравнению с более бюджетным аналогом – фильдекосом или «шотландской нитью» она ценилась значительно выше: так, по прейскуранту торгового дома «Мюр и Мерилиз» (существовал в России с 1857 по 1918 год) фильдекосовые перчатки стоили 65 копеек, а фильдеперсовые почти на треть больше.
Для фильдеперса характерен глубокий шелковистый блеск, что делало его идеальным материалом для изготовления перчаток и носочно-чулочной продукции.
В середине прошлого века фильдеперс сместил с пьедестала более успешный соперник – капрон. Более тонкий, прозрачный он завоевал популярность среди модниц благодаря эстетике. К слову, произносить его следует, не смягчая «д», то есть верно будет филь[дэ]персовый из-за французского происхождения слова. Но на практике эта норма практически не соблюдается.
Но не чулочками и перчатками едиными жив фильдеперс. И это слово плавно переместилось в жаргон, поселилось и закрепилось в нем в значении человека, пытающегося произвести впечатление или даже шокировать окружающих своим внешним видом – вычурным, экстравагантным, необычным. И в словарях русского жаргона слово закрепилось в значении «необычный, оригинальный, но при этом безвкусный, вычурный, аляповатый». Грубо говоря, выпендрежный. Вероятнее всего, в таком значении слово стало использоваться из-за необычности его звучания. По этой же причине в речи его нередко коверкают, произнося как «фильдеперстовый», «фильдеперцевый» и даже «фильдеферзевый».
А в вашем лексиконе есть подобные слова?
Источник:
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Я денег вовсе не считал,
Но вот прошёл какой-то срок –
Я всех к тебе заревновал.
Он в вельверкотовом клифте
И фильдеперсовый на вид,
И вы вдвоём решаете:
«Серёга вор – так пусть сидит».
Я помню, как тебя любил,
И слёзы на твоих щеках,
Я помню, я не позабыл –
Браслеты на моих руках,
Твои слова: «Я всё отдам» -
Мадам, мадам.
Мадам (Михаил Круг).
когда безграмотные еврейские грузчики разговаривали на нескольких языках одновременно...
шо тебя удивляет???
Да вот понимаете никак не могу найти где у лопаты мотор.
Где ты видел лопату с мотором?
А где вы видели еврея с лопатой?
у меня полродни евреев, они пашут у меня на даче аш пот градом льёт, пока я сало нарезаю.
но вот шоб сало с собой принести, то - "дааа")))
всех всё устраивает...
Судовой врач(внешностью, манерами и нравом очень напоминал Жванецкого) и простой матрос.
Причём когда пришлм радиограмма о смене экипажа то даже врач-еврей, увидев фамилию будущего матроса заявил: "так не бывает!"
Такие дела
То есть фамилия с историей
Сам им не пользовался ,но часто слышал !!!
Вот отрывок из фильма Высота думаю что то такое объяснит ..
Видео запретили ..хе хе