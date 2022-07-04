Интересный факт: история советской "космической" парфюмерии началась далеко не с 60-х годов, как это принято считать. Массовое увлечение авиацией в СССР началось еще в 30-е годы, и так совпало, что в 1933 году французская марка Герлен (Guеrlain) посвятила летчику и писателю Антуану де Сент-Экзюпери новый аромат "Ночной полет".
Спустя пару-тройку лет "Новая Заря" создала одеколон с похожим названием "В Полет", посвятив его летчику Валерию Чкалову (сегодня часто встречается версия, что "В Полет" - это парфюм, созданный в честь Юрия Гагарина).
Вся же остальная советская "космическая" парфюмерия, действительно, точкой отсчета своей истории может конец 50-х гг., когда на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. В 1958 году это событие нашло свое "парфюмерное отражение" в выпуске фабрикой Новая Заря духов "Спутник".
Фото: https://www.fragrantica.ru
В таком же округлом флаконе, но в конусообразной, изображающей ракету упаковке Новая Заря выпустила и духи "В Космос". Кстати, кому-то эта упаковка больше напоминает колпак звездочета - эта ассоциация тоже попадает в космическую тематику ))
В честь корабля "Восток", который был на слуху у всего мира, сразу две фабрики - Новая Заря и Северное Сияние, выпустили одноименные ароматы. У Северного Сияния получилась особенно эффектная упаковка, которая раскрываясь, изображает отделяемые ступени ступени ракеты.
Середина 60-х гг. ознаменовалась появлением еще одного названия космического корабля - "Восход-2", из которого космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. Это событие было отмечено выпуском духов "Восход". Сегодня знатоки советской парфюмерии все еще ведут споры - можно ли отнести этот аромат к "космическим" - все же название неоднозначное, да и дизайн флакона никоим образом не намекает на принадлежность к космической теме...
Существовали и еще одни одни духи, название которых можно было трактовать по-разному - "Чайка". Но советские экспортные каталоги единодушно заявляли, что этот аромат был создан в честь первой женщины-космонавта, чьи позывные и нашли свое отражение в парфюмерии (также в честь В. Терешковой были созданы и духи "Ярославна", но их название уже совсем не вписывается в обсуждаемую сегодня космическую тематику).
В середине 70-х Новая Заря (СССР, пирамида аромата) совместно с Revlon (США, дизайн упаковки) создает духи с непонятным, на первый взгляд, названием ЭПАС. Сегодня уже мало кто помнит, что так сокращенно называлась программа экспериментального полета "Аполлон" - "Союз" (ЭПАС). Это было настолько значимое событие, что парфюмеры посчитали его достойным для увековечивания через одноименный аромат.
Однозначно, упоминания стоят и такие "космические шедевры", как духи "К звездам", "Лунник", "Космос", совершенно точно (в отличие от упомянутого в начале публикации "Полета") посвященные Юрию Гагарину духи "Слава". Также можно упомянуть и духи "Звездопад", "Звездочка", "Марсианка", пусть косвенно, но все же имеющие отношение к теме космоса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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