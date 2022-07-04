Советская космическая парфюмерия

Интересный факт: история советской "космической" парфюмерии началась далеко не с 60-х годов, как это принято считать. Массовое увлечение авиацией в СССР началось еще в 30-е годы, и так совпало, что в 1933 году французская марка Герлен (Guеrlain) посвятила летчику и писателю Антуану де Сент-Экзюпери новый аромат "Ночной полет".

Спустя пару-тройку лет "Новая Заря" создала одеколон с похожим названием "В Полет", посвятив его летчику Валерию Чкалову (сегодня часто встречается версия, что "В Полет" - это парфюм, созданный в честь Юрия Гагарина).