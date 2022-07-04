Соседские разборки: забавные советские карикатуры, некоторые актуальны до сих пор

Я помню, что когда мы с женой переехали в свою квартиру, то пригласили родственников и друзей на новоселье. Повод у нас был серьезный, поэтому и гулянье закатили шумное.

И, несмотря на то, что музыка у нас играла днем, все равно нашлись недовольные соседи, которые начали требовать, чтобы мы выключили «шарманку». При этом они были даже не из нашего подъезда, а жили в соседнем.