Соседские разборки: забавные советские карикатуры, некоторые актуальны до сих пор

В СССР соседские разборки так же редкостью не были, учитывая то, что тогда многие граждане жили в коммуналках.
Я помню, что когда мы с женой переехали в свою квартиру, то пригласили родственников и друзей на новоселье. Повод у нас был серьезный, поэтому и гулянье закатили шумное.
И, несмотря на то, что музыка у нас играла днем, все равно нашлись недовольные соседи, которые начали требовать, чтобы мы выключили «шарманку». При этом они были даже не из нашего подъезда, а жили в соседнем.
В юности я пытался играть на самых разных музыкальных инструментах, но лучше всего мне удавалась игра на гитаре, которой никого из соседей я особо не раздражал. А вот моего приятеля Колю мама отдала в музыкальную школу на обучение игре на саксофоне, и как только он начинал пытаться брать высокие ноты, к ним в дверь стучалась пожилая женщина из соседней квартиры.
Она все время кричала и сравнивала эти звуки с воплями кота, которому наступили на хвост.
Сейчас дозор в виде бабушек на лавочках перед подъездом практически исчез, а в СССР это было нормой. Пожилые женщины обычно собирались или днем, когда было светло и солнечно, или под вечер, чтобы следить за порядком во дворе.
Бабушек боялась вся дворовая шпана, впрочем, ни в чем неповинные граждане тоже не могли пройти спокойно мимо под пристальным взором из-под очков. Не обходилось и без обсуждения биографии каждого жителя дома, которая со временем обрастала новыми подробностями.
И в каждом доме обязательно была одна вредная пенсионерка, с которой никто не хотел связываться. Обычно перед участковым она выставляла себя жертвой травли со стороны соседей, однако большая часть проблем у этих соседей была именно из-за нее.
То позвонит в милицию, нажалуется, что сосед живет не по средствам, то на работу доложит, что у работника с доски почета внук лентяй и хулиган. Я думаю, что и сейчас в большинстве многоэтажек есть такие вредные люди.
Я помню, как мы жили в коммуналке, и моя жена поругалась с соседкой из-за того, что та не выключила молоко на плите. Кастрюля с молоком была нашей, просто жена отвлеклась на детей и попросту не успела добежать до плиты. Соседка же сидела на кухне и никак не отреагировала, а потом еще и высказала, что в доме стало пахнуть горелым.
Когда мы переехали в свою квартиру, то вздохнули с облегчением. Отчитать нас за сбежавшее молоко уже никто не мог.
Проблема подслушивания и подглядывания за чужой жизнью со стороны соседей актуальна до сих пор. Когда я жил с родителями, однажды услышал, как наша соседка пересказывает на лавочке то, что мы обсуждали вчера вечером за ужином. Было неприятно, я понял, что она подслушивала разговор через открытое на кухне окно.
С тех пор мы стали закрывать окна, если предстоял серьезный разговор.
А у вас были конфликты с соседями?
Источник:
АНТИФИШКИ
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