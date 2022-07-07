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Как называть контейнер для еды: вариантов больше, чем вам может показаться

Как называть контейнер для еды: вариантов больше, чем вам может показаться

Автор:
07 июля 2022 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   контейнер   контейнер для еды   название   твитер   фото   
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Под пристальное внимание пользователей Твиттера попали пластиковые контейнеры для еды.

Часто ли вы задумываетесь о том, как разные вещи называются в других регионах? А ведь это очень любопытно, ведь, например, знакомый вам файлик для бумаги где-то окажется мультифорой, а гостиную в квартире кто-то называет залом или большой комнатой и никак иначе


Пользователь Твиттера выяснил, что у пластиковых контейнеров для еды много народных названий

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Конечно же, под этим твитом началась перекличка, в которой люди рассказывали, как называют контейнер они. Покажем вам некоторые из ответов.

Немного о чеплашке

Неучтённые варианты

В поисках своих

Тайна пруты раскрыта

Ещё несколько региональных вариантов

Ох уж эти ланчбоксы

Один из самых смешных вариантов

Неловкая ситуация

И ещё парочка неучтённых вариантов

Некоторые посчитали, что эта подборка недостаточно корректна

Такие «подмены» называются в русском языке метонимией. Например, мы говорим, что «кипит чайник», когда на самом деле закипает не чайник, а вода в нём. Видимо, здесь происходит подобный перенос значений.

А вот бонус:

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   контейнер   контейнер для еды   название   твитер   фото   
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2  комментария
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16k
Booka1a Полчаса назад
еще есть слово "тормозок" но оно скорее означает сам обед, а не контейнер
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1k
Геннадий 7 секунд назад
а я это кормушкой называю)
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Anarasius

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