Злые гении коварного маркетинга

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Не обманешь – не продашь. Таков древний закон торговли.
Но подчас излишне предприимчивые дельцы обманывают покупателей очень нагло. И делают это за счет прелестной, манящей и многообещающей упаковки.
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Фигушки, здесь и полутора не будет!
В старом дизайне чипсы весили 165 г, а в новом уже на 30 г меньше.
Печеньки Oreo уже не те.
Только что из магазина, её ещё не использовали.
И забирают немалую часть площади упаковки.
Больше выгоды производителю – больше вреда природе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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