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Злые гении коварного маркетинга

Злые гении коварного маркетинга

Автор:
11 сентября 2022 21:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: маркетинг   обман   продажа   продукт   производитель   упаковка   фото   ход   
367
15

Не обманешь – не продашь. Таков древний закон торговли.

Но подчас излишне предприимчивые дельцы обманывают покупателей очень нагло. И делают это за счет прелестной, манящей и многообещающей упаковки.


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Фигушки, здесь и полутора не будет!


В старом дизайне чипсы весили 165 г, а в новом уже на 30 г меньше.


Печеньки Oreo уже не те.


Только что из магазина, её ещё не использовали.


И забирают немалую часть площади упаковки.

Больше выгоды производителю – больше вреда природе.


Источник:

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Метки: маркетинг   обман   продажа   продукт   производитель   упаковка   фото   ход   
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8  комментариев
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4k
Дмитрий ! 51 минуту назад
Пи....сы, сэр.
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13k
Юлия 16 минут назад
В старом дизайне чипсы весили 165 г, а в новом уже на 30 г меньше

У принглс фасовка может быть любой.
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12k
Мистер Фикс Полчаса назад
Покупаю таблетки.
Всегда было три блистера по 10 штук.
В последний раз купил - оказалось два блистера по 14 штук...

Жлобская экономика
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789
Arti 37 минут назад
Реально всё уменьшается только цена нет
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2k
boom 55 минут назад
Не мошенство,а мошонство!
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