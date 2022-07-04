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17 дизайнеров, которые произвели фурор своими творениями

17 дизайнеров, которые произвели фурор своими творениями

Автор:
04 июля 2022 23:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Сказочные   Творения   Фурор   вещи   дизайнеры   люди   талантливые   
1685
17
Мир полон талантливых людей, которые придумывают и создают поразительные вещи. А окружающим они кажутся сказочными. Свою фантазию и творчество они применяют совершенно в разных областях. В этом посте вы увидите необычные и забавные произведения.
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Источник:

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Метки: Сказочные   Творения   Фурор   вещи   дизайнеры   люди   талантливые   
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4  комментария
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69k
Доктор Джонс 6 часов назад
Коллекция какой-то неведомой ху.йни...
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34k
turyst 9 минут назад
"Как бы впарить ещё какую-то ненужную хрень."
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97
seril.ilyin 2 часа назад
к.у.й.н.я. какая то
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9k
a_komolow 3 часа назад
Хрень какая-то
Особенно диван
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