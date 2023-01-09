17 талантливых дизайнеров, которые заслуживают приз за креативность

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Немного творчества и дизайнерских навыков могут облегчить нам жизнь и сделать города намного более комфортными. В этом посте вы увидите подборку интересных примеров, которые действительно принесли пользу.
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Бургеры с булочками очень милый ресторан в Турине, Италия. Заставляет вас почувствовать себя на дне бассейна
WALKING HOUSE - это модульная жилищная система, которая позволяет людям вести кочевой образ жизни, медленно передвигаясь по городу
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Всё новое это хорошо забытое старое.
ПСН-10:
Остальное вызывает отвращение.