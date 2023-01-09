17 талантливых дизайнеров, которые заслуживают приз за креативность

Немного творчества и дизайнерских навыков могут облегчить нам жизнь и сделать города намного более комфортными. В этом посте вы увидите подборку интересных примеров, которые действительно принесли пользу.

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Бургеры с булочками очень милый ресторан в Турине, Италия. Заставляет вас почувствовать себя на дне бассейна 0 Источник:

Отель в горах, Италия 0 Источник:

Стойка для велосипедов перед рестораном 0 Источник:

Необычный стол-бегемот 0 Источник:

Диван-кровать, который превращается в двухъярусную кровать 0 Источник:

Ретро стол 0 Источник:

Стул для людей, которые любят сидеть, скрестив ноги 0 Источник:

Поднос для льда с оригинальным дизайном 0 Источник:

Дверной ограничитель в местном магазине мороженого 0 Источник:

Надувная лодка с крышей 0 Источник:

WALKING HOUSE - это модульная жилищная система, которая позволяет людям вести кочевой образ жизни, медленно передвигаясь по городу 0 Источник:

Реклама французской оптики 0 Источник:

Чудесный зимний пейзаж в лифте 0 Источник:

Удобная подставка для мороженого 0 Источник:

Писсуары, которые защищают вашу обувь от брызг 0 Источник: