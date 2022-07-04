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8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться

8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться

Автор:
04 июля 2022 17:00
Метки: вещи которые надо менять   интересно   менять   полезно   раз в год   факты   фото   
1794
9

У всех продуктов (и даже вещей) есть срок годности. Им не нужно пренебрегать, чтобы избежать негативных последствий.

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Срок годности косметики указан на упаковке. Например, у туши и средств для глаз самый короткий срок использования. Тушь необходимо менять каждые 3 месяца. Эксперты утверждают, что микробы могут остаться на кисточке и есть риск возникновения инфекции, если пренебрегать правилами.

Дезинфицирующие влажные салфетки хранятся от 18 до 24 месяцев. В открытом виде их лучше утилизировать спустя 6 месяцев. В условиях жары или холода в изделиях разрушаются консерванты, что ведет к образованию плесени.


Средства для стирки тоже имеют различные сроки годности. Порошок обычно хранится дольше, а вот гель сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев. После этого срока его эффективность снижается в разы.


Нижнее белье тоже имеет свой срок ношения. Трусы лучше всего менять раз в год-полтора. Из-за их тесного контакта с кожей и половыми органами, невозможно даже с помощью современных средств стирки избавиться от микробов в тканях.


Ёршик для унитаза в некоторых семьях не меняется годами. Однако очистить с него все бактерии просто невозможно. Стоит менять его, если щетина уже деформировалась или пожелтела. А лучше всего через 6 месяцев после покупки и регулярного использования.


Занавески для ванной загрязняются очень быстро. На них может появиться плесень, даже тогда, когда мы этого не замечаем, она есть. Шторку для душа нужно мыть или стирать раз в месяц, а через год сменить на новую.

Терка - незаменимая вещь на кухне. Когда ее менять, зависит только от качества терки. Если она выполнена из высококачественного материала, то может прослужить 3-4 года.

Губки для мытья посуды - рассадники бактерий. Спонжи с мелкими волокнами надо менять раз в недель, а с крупными - каждые 2.


А вы соблюдаете сроки хранения?

Источник:

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Метки: вещи которые надо менять   интересно   менять   полезно   раз в год   факты   фото   
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18  комментариев
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14k
Александр Час назад
Бредятина
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1k
Евгений 3 минуты назад
Пост смахивает на дурную рекламу производителя фирмы "Все для дома"
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5k
Miraton 12 минут назад
Щетку зубную нужно менять
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4k
Умница-красавица 20 минут назад
У меня терка лет 20 уже, я ее из общаги забрала, хз сколько она там жила до меня)). Все живы-здоровы, чего и вам желаем!
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41
iskra 21 минуту назад
От бактерий и микробов все равно никуда не деться - они в земле,воздухе и воде. Поэтому надо не избавляться от бактерий,а повышать иммунитет.
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10k
Vacony Полчаса назад
интересно ... значит ершик менять надо, а те же сливные трубы, стоки, унитаз, ободок, крышку унитаза, мусорное ведро, входную ручку и т.д. не надо ? там же море грязи !
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2k
poбт Полчаса назад
автор не в курсе что от бактерий избавляет не порошок, а стирка при 60+ градусах

и да, пока цела резинка эти трусы будут со мной
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61k
КУЗНЕЦ Полчаса назад
мне что бабушкины трусы выкинуть?..
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3k
WisImp 40 минут назад
Помоему у ТСа расстройства на фоне слежки за чистотой. Или имеет заказ простимулировать покупку этих товаров.
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29k
Max Z Shtirlic 45 минут назад
Чо!!!
Я должен выкинуть кондовую бабушкину тёрку!?? Может и старую чеснокодавилку прикажете выкинуть???

Да эти вещи меня переживут и моих детей!!! А может и всё человечество переживут!!!
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11k
Александр 47 минут назад
Тёрку раз в 3-4 года?))) Может мне ещё мясорубку и чеснокодавку бабушкины поменять на китайскую дребедень? Которая, возможно, 3 года и прослужит)
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6k
Горец Ю 48 минут назад
Тёрку не трожь!!!!
В ПММ прекрасно отмывается.
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124
Olldd 50 минут назад
>>надо менять раз в недель, а с крупными - каждые 2.

-Угу.
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542
HalloFreeSpace Час назад
Чего еще расскажите ?
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32k
Седой Час назад
Раз в год?!
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Спелая кукурузинка

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