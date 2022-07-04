8 вещей, которыми мы пользуемся, хотя от них давно пора избавиться

У всех продуктов (и даже вещей) есть срок годности. Им не нужно пренебрегать, чтобы избежать негативных последствий.
Срок годности косметики указан на упаковке. Например, у туши и средств для глаз самый короткий срок использования. Тушь необходимо менять каждые 3 месяца. Эксперты утверждают, что микробы могут остаться на кисточке и есть риск возникновения инфекции, если пренебрегать правилами.
Дезинфицирующие влажные салфетки хранятся от 18 до 24 месяцев. В открытом виде их лучше утилизировать спустя 6 месяцев. В условиях жары или холода в изделиях разрушаются консерванты, что ведет к образованию плесени.
Средства для стирки тоже имеют различные сроки годности. Порошок обычно хранится дольше, а вот гель сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев. После этого срока его эффективность снижается в разы.
Нижнее белье тоже имеет свой срок ношения. Трусы лучше всего менять раз в год-полтора. Из-за их тесного контакта с кожей и половыми органами, невозможно даже с помощью современных средств стирки избавиться от микробов в тканях.
Ёршик для унитаза в некоторых семьях не меняется годами. Однако очистить с него все бактерии просто невозможно. Стоит менять его, если щетина уже деформировалась или пожелтела. А лучше всего через 6 месяцев после покупки и регулярного использования.
Занавески для ванной загрязняются очень быстро. На них может появиться плесень, даже тогда, когда мы этого не замечаем, она есть. Шторку для душа нужно мыть или стирать раз в месяц, а через год сменить на новую.
Терка - незаменимая вещь на кухне. Когда ее менять, зависит только от качества терки. Если она выполнена из высококачественного материала, то может прослужить 3-4 года.
Губки для мытья посуды - рассадники бактерий. Спонжи с мелкими волокнами надо менять раз в недель, а с крупными - каждые 2.
А вы соблюдаете сроки хранения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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и да, пока цела резинка эти трусы будут со мной
Да эти вещи меня переживут и моих детей!!! А может и всё человечество переживут!!!
В ПММ прекрасно отмывается.
-Угу.