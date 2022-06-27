Странные для зрителей, но счастливые для цирковых приметы

Клоун без красного носа – не клоун.
А ещё все цирковые настороженно относятся к семечкам и обожают число 13, которого опасаются все остальные.
Четко унифицированный диаметр цирковой арены – 13 метров. И этой установки стараются придерживаться все современные цирковые. Еще в далеком XVIII веке англичанин Филип Астлей – наездник, бизнесмен и отец современного цирка в результате долгих исследований, ошибок и проб пришел к выводу, что именно это расстояние идеально подходит для номеров с лошадьми: животному так удобно разгоняться и бежать по кругу без вероятности споткнуться и упасть.
Жанр клоунады обязан своим появлением все тому же Астлею. Принцип поиска подходящих для этого артистов был интересным и довольно специфическим: Филип задействовал людей, которые совершенно не были знакомы с навыками верховой езды, просил их залезть на лошадь. Неуклюжие попытки взобраться на спину животного и падения незадачливых наездников вызывали смех публики.
Что касается обязательного атрибута представителей этого жанра, то он появился благодаря ассоциации: неуклюжие движения, нетвердая походка, красный нос – это признаки человека навеселе. Собственно, так эта традиция и закрепилась.
Не прощелкать успех и признание и, соответственно, зрителей и доход. Такая вот жесткая примета по поводу семечек действует у цирковых. Щелкать их нельзя ни до, ни во время представления.
Если даже те, кто не верит в приметы, к числу 13 относятся настороженно, то у цирковых оно считается счастливым по причине все того же 13-метрового диаметра арены. Ведь это действительно удача, когда работа приносит не только доход, но и удовольствие.
А вы любите цирк?
Источник:
АНТИФИШКИ
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