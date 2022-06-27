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Странные для зрителей, но счастливые для цирковых приметы

Странные для зрителей, но счастливые для цирковых приметы

Автор:
27 июня 2022 11:54
Сообщество : Факты
Метки: арена   запрет   интересно   клоун   появление   примета   семечки   цирк   
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Клоун без красного носа – не клоун.

А ещё все цирковые настороженно относятся к семечкам и обожают число 13, которого опасаются все остальные.


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Четко унифицированный диаметр цирковой арены – 13 метров. И этой установки стараются придерживаться все современные цирковые. Еще в далеком XVIII веке англичанин Филип Астлей – наездник, бизнесмен и отец современного цирка в результате долгих исследований, ошибок и проб пришел к выводу, что именно это расстояние идеально подходит для номеров с лошадьми: животному так удобно разгоняться и бежать по кругу без вероятности споткнуться и упасть.


Жанр клоунады обязан своим появлением все тому же Астлею. Принцип поиска подходящих для этого артистов был интересным и довольно специфическим: Филип задействовал людей, которые совершенно не были знакомы с навыками верховой езды, просил их залезть на лошадь. Неуклюжие попытки взобраться на спину животного и падения незадачливых наездников вызывали смех публики.


Что касается обязательного атрибута представителей этого жанра, то он появился благодаря ассоциации: неуклюжие движения, нетвердая походка, красный нос – это признаки человека навеселе. Собственно, так эта традиция и закрепилась.


Не прощелкать успех и признание и, соответственно, зрителей и доход. Такая вот жесткая примета по поводу семечек действует у цирковых. Щелкать их нельзя ни до, ни во время представления.


Если даже те, кто не верит в приметы, к числу 13 относятся настороженно, то у цирковых оно считается счастливым по причине все того же 13-метрового диаметра арены. Ведь это действительно удача, когда работа приносит не только доход, но и удовольствие.

А вы любите цирк?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арена   запрет   интересно   клоун   появление   примета   семечки   цирк   
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4  комментария
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60k
Александр Ломовицкий Час назад
цирк я любил в детстве он казался праздником жизни , пока не начал вглядываться в лица клоунов . улыбки фальшь , в глазах боль . цирк это ложь

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Ссылка coub.com
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15k
Вася 52 минуты назад
в позднем СССР были распространены т.н. "цирковые студии", в основном в городских ДК, выступали дети и подростки, у нас тренер был обычный рабочий с аккумуляторного завода, который в молодости закончил цирковое училище (жонглёр, акробат), но решил в цирк не идти, а работать как хобби
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24k
Ego sum qui sum Час назад
13 метров арены цирка мне кажется скорее суеверием, чем каким то выверенным диаметром для лошадей, - на аренах выступают и пони и тяговые лошади и длина ног разная и масса, в общем чушь
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153
adssaf afasffdsga Ego sum qui sum 2 минуты назад
Вероятно, в то время большого разнообразия не было и возможно, что эти 13 метров являются "выверенными".
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