Как "последний самурай" с Тайваня 30 лет выживал в джунглях

Через несколько месяцев партизан на Моротае почти не осталось. Кого-то сгубили болезни и голод, кого-то поймали союзники, кто-то сам решил выйти и сдаться в плен. Небольшой отряд, в котором был Накамура, стойко переносил все тяготы и лишения и выполнял приказ. В сентябре 1945-го над островом сбросили листовки с новостью о капитуляции Японии. Накамура отказался верить в поражение и продолжил воевать. В 1956 году тайванец отделился от своих японских товарищей. То ли они всё же решили сдаться, то ли что-то не поделили с ним и пригрозили ему расправой, но так или иначе Накамура продолжил скрываться.