Как "последний самурай" с Тайваня 30 лет выживал в джунглях

Тэруо Накамура просто не поверил, что война закончилась, и продолжил выполнять приказ.
Известно, что после капитуляции Японии и окончания Второй мировой отдельные японские солдаты и офицеры вели свою войну в течение многих лет, уйдя в горы и спрятавшись в джунглях. Кто-то не знал, что война закончилась, кто-то решил, что новости о поражении Японии - вражеская пропаганда и надо сражаться до последнего. 2 сентября 1945 года японские военные в одночасье не перестали быть фанатиками, поэтому некоторые просто отказывались верить в то, что они проиграли.
Так, в 1951 году на острове Анатахан в Тихом океане были окружены 21 японский солдат. 10 марта 1974 года после приказа своего бывшего командира (после войны он стал продавцом книг) сдался партизанивший долгие годы Хироо Онода. Сёити Ёкои воевал до 1972 года на острове Гуам. Несколько его товарищей сдались в 1964 году. Когда Ёкои вернулся в Японию, он сказал, что ему стыдно возвращаться на родину живым.
Последним не признавшим капитуляцию солдатом японской армии был уроженец Тайваня Тэруо Накамура. В 1943 году Накамура был призван в армию, а в 1944-м оказался на оккупированном Японией индонезийском острове Моротай. В сентябре на остров высадились войска союзников и за месяц отбили его у японцев. Больше половины из 500 с лишним защитников острова погибло в Битве за Моротай, остальные были взяты в плен. Кому-то, как Накамуре и нескольким его сослуживцам, удалось затеряться в джунглях. Как потом вспоминал Накамура, командир сказал им не сдаваться и бороться до конца.
Через несколько месяцев партизан на Моротае почти не осталось. Кого-то сгубили болезни и голод, кого-то поймали союзники, кто-то сам решил выйти и сдаться в плен. Небольшой отряд, в котором был Накамура, стойко переносил все тяготы и лишения и выполнял приказ. В сентябре 1945-го над островом сбросили листовки с новостью о капитуляции Японии. Накамура отказался верить в поражение и продолжил воевать. В 1956 году тайванец отделился от своих японских товарищей. То ли они всё же решили сдаться, то ли что-то не поделили с ним и пригрозили ему расправой, но так или иначе Накамура продолжил скрываться.
Стойкий солдат жил как Робинзон - он построил себе хижину, разбил маленький огород, ловил птиц, ел бананы, отсчитывал время по лунным фазам, а дни отмечал узелками на верёвке. Еду он готовил по ночам, чтобы не привлекать врагов столбом дыма. За десятилетия такой жизни форма Накамуры полностью истлела, поэтому он ходил голышом. При этом он сохранил найденную им в лесах американскую куртку, её он использовал в качестве одеяла. Все тридцать лет Накамура хранил свою винтовку и пять оставшихся патронов.
"Я тихо выживал. Мне придавало силь лишь осознание того, что я ещё жив. Остаться в живых было моей единственной целью, это занимало всё моё время", — вспоминал о проведённых на Моротае десятилетиях Накамура.
Есть две версии того, как Тэруо Накамура вернули к нормальной жизни. В подкасте на сайте Skeptoid.com сказано, что долгое время солдат общался с одним местным жителем по имени Баиколи, время от времени снабжавшим его едой и вещами первой необходимости (странно, что среди них не нашлось новой одежды). Баиколи якобы держал существование Накамуры в секрете, а после смерти Баиколи его сын сообщил о старом солдате куда следует. По другой версии, шалаш Накамуры заметили с воздуха. По другим данным, жители местных деревень пожаловались на голого дикаря, обитающего в джунглях.
Индонезийцы проконсультировались с японцами, как им лучше взять Накамуру, чтобы он чего не учудил, и, определив его точное местоположение, выманили 55-летнего верного императору солдата исполнением японского гимна и флагом императорской Японии. Случилось это 8 декабря 1974 года. Солдат не стал извиняться за то, что остался в живых, но с горечью признался, что одно неправильное решение в 1945 году (принял весть об окончании войны за вражескую пропаганду) стоило ему 30 лет жизни.
Вернувшись домой на ставший китайским остров Тайвань, Накамура обнаружил, что его родители мертвы, жена вышла за другого, а сын, которого он помнил грудным младенцем, сам стал отцом 4 детей. Правительство Японии поначалу отказалась выплачивать пенсию своему бывшему солдату, однако потом под давлением общественности назначила Накамуре выплаты. От правительства Тайваня ему тоже была назначена пенсия. На эти деньги Тэруо Накамура смог купить себе небольшой дом недалеко от своей бывшей жены.
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Недолго последний солдат японской императорской армии жил обычной жизнью. В 1979 году он скончался от рака лёгких на 60-м году жизни.
На острове Моротай установлен памятник Тэруо Накамуро.
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По некоторым данным не знал японского языка, по крайней мере письменного - так что вполне вероятно, что эпизод с листовками об окончании войны (который вообще то сперт из истории именно Оноды) объясняется очень просто - он читать по-японски не умел. А также разговаривать на местном языке острова, ну и английском до кучи. Потому и понятия не имел закончилась война или нет.
И так как он не был японцем, японской общественности было глубоко пофигу до него, вот чистокровные японцы те да, были героями, а Накамура получал минимальную пенсию от Японии и никто его там особо не вспоминает. А вот общественность Тайваня как раз и заставила свое правительство выплатить ему значительные суммы - на родной земле он почитаем.
Не знал он бедный, что закончилась война