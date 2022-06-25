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Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности

Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности

Автор:
25 июня 2022 16:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   Япония   интересное   история   семья   факты   
1533
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Такое понятие существовало в Японии со второй половины XIX до начала ХХ веков. Их называли мусумэ и их услугами пользовались иностранцы (чаще всего русские), которые служили во Владивостоке и зимы проводили в Нагасаки.
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Источник:

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Метки: Прошлое   Япония   интересное   история   семья   факты   
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787
Змей Горыныч 15 часов назад
Три возраста Окини-Сан (с) В. Пикуль
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61k
Опиум для народа 15 часов назад
Как романтично бл"дей назвали.)))
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127k
Игорь 15 часов назад
Была своя мусумэ и у великого князя Александра Михайловича. Он же Сандро. Во время его службы на "Рынде", в Японии. И бывшие в то время в Японии русские моряки называли его мусумэ "наша великая княгиня".
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