Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности

Российский флот во второй половине XIX до начала ХХ веков стоял на базе во Владивостоке. Русские корабли, которые были ходили на Дальнем Востоке или же направлялись в Южные моря, для ремонта часто останавливались в Нагасаки. Там же офицеры обычно зимовали. В то время пригород Нагасаки Инасу даже прозвали "русской деревней", потому что в 1870-х там проживало примерно 600 российских моряков с потерпевшего катастрофу "Аскольд". Вот тогда и появились первые русско-японские семьи и, в связи с этим, и "временные жёны.