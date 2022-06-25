Временные жёны русских офицеров: какие у них были права и обязанности

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Такое понятие существовало в Японии со второй половины XIX до начала ХХ веков. Их называли мусумэ и их услугами пользовались иностранцы (чаще всего русские), которые служили во Владивостоке и зимы проводили в Нагасаки.
Мусумэ не только вступали с офицерами в интимные отношения, но даже могли и родить от них детей. Права и обязанности их сильно отличались от прав гейш и уж тем более обычных жриц любви.
Откуда появились мусумэ
Российский флот во второй половине XIX до начала ХХ веков стоял на базе во Владивостоке. Русские корабли, которые были ходили на Дальнем Востоке или же направлялись в Южные моря, для ремонта часто останавливались в Нагасаки. Там же офицеры обычно зимовали. В то время пригород Нагасаки Инасу даже прозвали "русской деревней", потому что в 1870-х там проживало примерно 600 российских моряков с потерпевшего катастрофу "Аскольд". Вот тогда и появились первые русско-японские семьи и, в связи с этим, и "временные жёны.
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Сами офицеры их и прозвали "мусумэ", что в переводе с японского - "девушка". Моряки жили в Японии часто по несколько лет и мало кто был способен отказаться от услуги "временной жены". Из-за этого там у ряда военных даже остались дети. Например сын известного учёного Дмитрия Менделеева Владимир, который в первое же своё плавание в Японию, завёл себе "временную жену". Уже после возвращения Владимира домой Така Хидэсима родила от него дочь.
Обязанности
Но услуги мусумэ оказывались не на безвозмездной основе. Контракт стоил примерно 10-15 долларов в месяц, что позволяло многим девушкам выкарабкаться из нищеты, купить приданое и выйти замуж за гражданина своей страны.
Невзирая на то, что офицеры не проводили никакой официальной церемонии заключения брака с мусумэ, обязанности у девушек были такие же, как и у обычных жён. Они ухаживали за своими "благоверными" и хранили им верность строго до момента истечения договора.
Невзирая на то, что офицеры не проводили никакой официальной церемонии заключения брака с мусумэ, обязанности у девушек были такие же, как и у обычных жён. Они ухаживали за своими "благоверными" и хранили им верность строго до момента истечения договора.
Пока контракт был в силе мусумэ должны были также заниматься сексом со своим "мужем". Разумеется, беременность была частым явлением, но при этом мусумэ не могли предъявлять никаких претензий русскому экс-супругу и не могли требовать от него пожизненного содержания, что оговаривалось в контракте и заверялось нотариально. Мда, удобно...
Права
Помимо ежемесячной платы офицер должен был предоставить помещение для проживания (они покупали небольшие японские домики), питание (готовкой мусумэ не занимались, заказывая еду в ресторанах), одежду и наёмную прислугу с рикшей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И скажу вам по секрету ваши тоже трындят, что то про социализм, выдавая за него госкапитализм.
И могу вас обрадовать вы снова сбрехамши. У Геббельса не было своей партии. Это он был главным брехунком в чужой. Ну совсем как вы.
Но никто не запрещает вам верить в человечество. Хоть и неосуществимая, но мечта.)
А в сороковых ваших "исами" давили. И не вскорми ваши идеологические предшественники зверя, которого в 40-е уничтожать пришлось, ещё не известно, что было бы. Выживи тогда лучшие люди в СССР.