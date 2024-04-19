В России нашли котика, который сам приходит на процедуры в ветклинику

Бездомный котик живёт на Сахалине и появляется на пороге клиники, когда ему надо проверить здоровье. В первый раз его встретили ещё в 2022 году: тогда он был худым и слабым. Котика напоили, отмыли и поставили прививку.
Три года назад при проведении противоэпизоотических мероприятий специалисты ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных № 2» заметили кота, который медленно шел по обочине дороги. Животное сразу привлекло их внимание своим внешним видом: кот выглядел худым и потрепанным.
Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом, еще в течении двух недель, приводили в порядок. За это время его подстригли, помыли, обработали от блох, глистов и провакцинировали.
Когда же окрепшего кота отпустили гулять, он ушел и не вернулся. Все долго переживали за него, но каким же было удивление, когда через год весной кот вернулся на ветстанцию. Он теперь знал, где его могут подлечить, накормить и обогреть. Его опять привели в порядок и отпустили, и он снова пропал на долгое время.
И вот с первым весенним теплом кот, который гуляет сам по себе, снова почтил нас своим визитом, приходит он исключительно в первых числах апреля, для коллектива ГБУ «СББЖ № 2» он стал символом прихода весны и теплых дней. Как постоянному клиенту ему на бесплатной основе предоставляется питание, временное проживание и лечение, после всех процедур он покидает нас до следующей весны!
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