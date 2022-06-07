Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию

Теперь будет «гордо носить» настоящую second name - Ткачук.
Любительница плакатов и забегов в прямом эфире снова отличилась. Скандальная дама сбежала в Германию и устроилась работать журналистом в издание Die Welt.
Ирония в том, что украинские беженцы выступали против того, чтобы Овсянникову брали на работу в Германии. Они считают, что дама тайно трудится на силовиков. Ну у украинцев вообще сейчас много самых диких теорий - такое ощущение, что у них массовое помутнение рассудка.
Кстати, Овсянникова планировала выступить с лекцией в Киеве. Но местная общественность устроила дикий вой и потребовала «убрать это чучело». После этого лекцию отменили, а Овсянникову попросили на выход из незалежной.
Но она всё никак не уймётся. Теперь Овсянникова решила вернуться к истокам и взять девичью фамилию:
«Я не «хорошая русская», я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук».
После того, что она устроила в прямом эфире на Первом с ней обошлись довольно гуманно - выписали небольшой штраф и выперли с работы. Ей бы успокоиться и перестать скандалить, но её прямо распирает.
Самое забавное в том, что «срыв покровов» она замутила после того, как получила зарплату - а до этого сидела и помалкивала. Довольно продуманный патриотический угар у неё получился.
Родины у неё больше нет, родственники не хотят с ней общаться. Особых перспектив на новой работе у неё тоже не наблюдается… И какой смысл было всё это устраивать? Скоро ведь она там всем надоест и её отправят обратно в Россию. И тогда она снова возьмёт фамилию Овсянникова, извиниться и пойдёт работать на ТВ.
Что-то подсказывает, что примерно так всё и будет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!
- Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли
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Так надо вой поднять,как хохлы.Сработало ведь.И этого пи.дора Васильева тоже гнать надо.