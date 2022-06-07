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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5970 постов • 733 подписчика подписаться
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Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию

Автор:
07 июня 2022 14:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Германия   журналист   марина овсянникова   первый канал   провокация   редактор   увольнение   штраф   
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Теперь будет «гордо носить» настоящую second name - Ткачук.

Любительница плакатов и забегов в прямом эфире снова отличилась. Скандальная дама сбежала в Германию и устроилась работать журналистом в издание Die Welt.

Ирония в том, что украинские беженцы выступали против того, чтобы Овсянникову брали на работу в Германии. Они считают, что дама тайно трудится на силовиков. Ну у украинцев вообще сейчас много самых диких теорий - такое ощущение, что у них массовое помутнение рассудка.

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Кстати, Овсянникова планировала выступить с лекцией в Киеве. Но местная общественность устроила дикий вой и потребовала «убрать это чучело». После этого лекцию отменили, а Овсянникову попросили на выход из незалежной.

Но она всё никак не уймётся. Теперь Овсянникова решила вернуться к истокам и взять девичью фамилию:

«Я не «хорошая русская», я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук».

После того, что она устроила в прямом эфире на Первом с ней обошлись довольно гуманно - выписали небольшой штраф и выперли с работы. Ей бы успокоиться и перестать скандалить, но её прямо распирает.

Самое забавное в том, что «срыв покровов» она замутила после того, как получила зарплату - а до этого сидела и помалкивала. Довольно продуманный патриотический угар у неё получился.

Родины у неё больше нет, родственники не хотят с ней общаться. Особых перспектив на новой работе у неё тоже не наблюдается… И какой смысл было всё это устраивать? Скоро ведь она там всем надоест и её отправят обратно в Россию. И тогда она снова возьмёт фамилию Овсянникова, извиниться и пойдёт работать на ТВ.

Что-то подсказывает, что примерно так всё и будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   журналист   марина овсянникова   первый канал   провокация   редактор   увольнение   штраф   
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26  комментариев
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11k
GMN Час назад
Рот хороший, с хорошими зубами. Найдёт работу по специальности...
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39k
Сергей 2 минуты назад
Жила была кобыла, с "лошадиной" фамилией и вдруг разочаровалась, но от себя не убежишь!
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36k
Антон 4 минуты назад
Пол пускай сменит и в негра покрасится, может и проканает! Хотя она уже как использованное изделие никому не интересно.
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1k
rudenkov 4 минуты назад
- Милочки, вы что, переезжаете? - наконец спрашивает она.
- Да нет, бабуль, просто мы мебель по ФЭН-ШУЮ сейчас расставим и у нас продажи как попрут!!!
- Знаете, я тут давно полы мою, когда-то здесь был бордель.. так вот, когда у них выручка падала, они кровати не двигали.. они сразу бл…ей меняли
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47k
Олег 10 минут назад
хватит постить это говно! Каждый день! То про галкина, то про эту мразь..
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928
сергей ремизов 13 минут назад
Как бабки бл... на лавочке. Была нормальная страна, во что людей превратили. Давайте ,мусольте тему в сотый раз ..
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57k
Александр 19 минут назад
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11k
paranoid 21 минуту назад
А я шаурму съел. И колой запил.
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26k
Максим Полчаса назад
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6k
Shade116 Полчаса назад
Планету пусть меняет
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8k
Dabus 41 минуту назад
Зеля лично благодарил и упоминал её за её подвиг, в своём спиче в марте. А недавно журналисты спросили его знает ли он её судьбе так он не понял о ком идёт речь, и с трудом вспомнил что это какая-то девушка которая что-то там в Москве ...
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1k
Мурчелло 48 минут назад
Скоро ведь она там всем надоест и её отправят обратно в Россию. И тогда она снова возьмёт фамилию Овсянникова, извиниться и пойдёт работать на ТВ.
------------------
Так надо вой поднять,как хохлы.Сработало ведь.И этого пи.дора Васильева тоже гнать надо.
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136
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
через полгодика это милфа будет Посасучук за еду... решила она ))
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38k
Игорь 49 минут назад
Как была дурой, так и осталась... Менять фамилию на украинскую надо было ПЕРЕД поездкой на Украину, а не ПОСЛЕ того, как тебя оттуда выперли...
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2k
Григорий Водениктов 51 минуту назад
пока эбало или пол не сменит, не приживётся.
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63k
Андрей Час назад
Фамилию сменить? Как говорилось в одном старом анекдоте, "бороду сбрить можно - мысли куда деть?" Так и эта: за новой-старой фамилией натуру не спрячешь.
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61k
ZOOM Час назад
Курица Овсянникова сначала сбежала в Германию, откуда ее выкинули за ноздри, затем чухнула в Киев, где ей насовали и насыпали по самые закрома, да еще и запихнули на сайт «Миротворец». Теперича она добралась до Одессы, откуда пишет душераздирающие посты и комментарии. Да...феноменальна судьба предателя! А ведь на Первом сейчас макароны..
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2k
Copycat Час назад
ох она как это блин чел седой который гражданство украины получил - тоже приехала жопу лизать, но украинцы то тоже не дураки - понимают что эти жополизы просто в мгновение ока сначала жопу лижут, а потом раз и укусить могут и побегут кому то другому жопу лизать
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9k
Бритва Час назад
смотришь иногда на этих дикторов новостей, воспринимаешь как говорящих кукол, а они, оказывается, тоже с тараканами в головах.
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10k
Ivan Час назад
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62k
КУЗНЕЦ Час назад
Вот то вырастает из девочек - принцесс...
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August

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