Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова решила сменить фамилию

Любительница плакатов и забегов в прямом эфире снова отличилась. Скандальная дама сбежала в Германию и устроилась работать журналистом в издание Die Welt.

Ирония в том, что украинские беженцы выступали против того, чтобы Овсянникову брали на работу в Германии. Они считают, что дама тайно трудится на силовиков. Ну у украинцев вообще сейчас много самых диких теорий - такое ощущение, что у них массовое помутнение рассудка.