Великолепные станции метро, ​​которые сами по себе являются достопримечательность

Станция Сити-Холл является одной из самых красивых в Нью-Йорке. К сожалению, она не работает. Закруглённая форма подземки сыграла с ней злую шутку. С появлением современных поездов было принято решение удлинить платформы действующих станций. С Сити-Холл такой трюк провернуть не удалось.



Закрыли подземку в 1945 году. Однако туристам посетить её можно в любое удобное время.