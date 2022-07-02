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Великолепные станции метро, ​​которые сами по себе являются достопримечательность

Великолепные станции метро, ​​которые сами по себе являются достопримечательность

Автор:
02 июля 2022 10:40
Метки: Метро   архитектура   красота   метрополитен   станция метро   
1311
20
Подземные станции метро ассоциируются с крысами, мусором, шумом и грязью, а не с их внутренним убранством. Тем не менее, в мире есть несколько станций метро, которые идут против течения, выделяясь как прекрасные образцы красивой архитектуры и уникального дизайна, которые можно создать в подземных пространствах.
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Источник:

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Метки: Метро   архитектура   красота   метрополитен   станция метро   
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11  комментариев
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3k
Copycat 12 часов назад
Как казахстанец не могу не похвастить нашим сравнительно небольшим Алматинским метро каждая станция выполнена в своем дизайне уникальном, к слову говоря когда оно только открылось мы даже просто на нем как на атракционе катались)
у нас к слову даже есть станция названная "Москва" (ну по нашему Мәскеу)
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2k
Бровеносец в потёмках 9 часов назад
Побуду сегодня граммар-наци. Уберите из заголовка "являются" или допишите "ю" к последнему слову.
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10k
kaboza 11 часов назад
а чего Московскую подземку мало, Киевская, Площадь революции, Маяк...
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803
Змей Горыныч 11 часов назад
Киев. "Золотые ворота"
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201
Jlav 12 часов назад
Нью-йорк красиво? ну-ну
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9k
a_komolow 12 часов назад
Красиво!
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