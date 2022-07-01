Нелепое исследование: потомственные богачи сострадательнее к беднякам, чем миллионеры, которые вышли из низов

Больше социологических исследований богу социологических исследований. Очередная логичная и бесполезная работа от американских социологов.
Калифорнийские ученые проанализировали, что люди, которым достались богатства в наследство, более склонны к состраданию бедным.
Люди, которые пришли к финансовому благополучию с низов, менее сентиментальными и сострадательными к тем, кто испытывает трудности с деньгами.
В опросе участвовало более двух тысяч респондентов с разным уровнем дохода.
Такой вот парадокс, не удивительно, что потомственные богачи так часто занимаются благотворительностью.
Самое интересное, что и среди тех, кто родился в нищете также много примеров меценатов.
Например, футболист Сенегала Садио Мане, выступая в топ-клубах начал помогать своей родной деревне. На данный момент он выплачивает ежемесячное пособие каждому жителю, а также построил школу и больницу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. кто выбился из низов благодаря личным усилиям.
Плюс везение/удача/случай - без них никуда в "истории успеха", иначе бы все все "гении" были бы на вершине жизни.
2. кто выбился из низов "на шару", прицепом к успешному человеку - друг/родственник/лизоблюд/соучастник и пр.
Так вот люди из первой категории, гораздо человечнее (исключения конечно бывают), чем быдло из второй категории, про которых и говорят - "из грязи в князи"
А тем кому всё досталось по наследству, они проще могут расстаться с деньгами.