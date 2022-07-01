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Нелепое исследование: потомственные богачи сострадательнее к беднякам, чем миллионеры, которые вышли из низов

Нелепое исследование: потомственные богачи сострадательнее к беднякам, чем миллионеры, которые вышли из низов

Автор:
01 июля 2022 23:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бедняки   богачи   интересно   исследование   меценатство   социология   
2026
5

Больше социологических исследований богу социологических исследований. Очередная логичная и бесполезная работа от американских социологов.

Калифорнийские ученые проанализировали, что люди, которым достались богатства в наследство, более склонны к состраданию бедным.

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Люди, которые пришли к финансовому благополучию с низов, менее сентиментальными и сострадательными к тем, кто испытывает трудности с деньгами.

В опросе участвовало более двух тысяч респондентов с разным уровнем дохода.

Такой вот парадокс, не удивительно, что потомственные богачи так часто занимаются благотворительностью.

Самое интересное, что и среди тех, кто родился в нищете также много примеров меценатов.

Например, футболист Сенегала Садио Мане, выступая в топ-клубах начал помогать своей родной деревне. На данный момент он выплачивает ежемесячное пособие каждому жителю, а также построил школу и больницу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бедняки   богачи   интересно   исследование   меценатство   социология   
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4  комментария
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14k
Алексей 57 минут назад
Логика проста - достаточно поделить "успешных" на две категории:
1. кто выбился из низов благодаря личным усилиям.
Плюс везение/удача/случай - без них никуда в "истории успеха", иначе бы все все "гении" были бы на вершине жизни.
2. кто выбился из низов "на шару", прицепом к успешному человеку - друг/родственник/лизоблюд/соучастник и пр.

Так вот люди из первой категории, гораздо человечнее (исключения конечно бывают), чем быдло из второй категории, про которых и говорят - "из грязи в князи"
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14k
Александр Полчаса назад
Кто пробился сам, он во многом добился успеху благодаря своей жесткости и напористости, такие не очень склонны к благотворительности.
А тем кому всё досталось по наследству, они проще могут расстаться с деньгами.
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Александр Невский
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