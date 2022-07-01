Космическая обсерватория НАСА сделала потрясающие снимки солнечного затмения

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Космический аппарат НАСА заснял из космоса Луну, проходящую перед Солнцем, на серии изображений. Солнечное затмение не было видно с Земли и длилось всего 35 минут.
Снимки, сделанные спутником Solar Dynamics Observatory (SDO) крупным планом, показывают лунные горные хребты, подсвеченные закрученным солнечным пламенем. Специалисты определили на снимках хребты Лейбница и Дёрфеля вблизи южного полюса Луны.
Снимки частичного солнечного затмения были сделаны спутником со своей уникальной точки обзора в космосе — единственного места, где оно было видно. Транзит Луны длился около 35 минут, и на пике Луна покрывала 67 процентов огненной поверхности Солнца.
Запущенный в 2010 году спутник SDO НАСА следит за Солнцем с помощью флота космических аппаратов, делая снимки каждые 0,75 секунды.
Он также изучает магнитное поле Солнца, атмосферу, солнечные пятна и другие аспекты, влияющие на активность в течение 11-летнего солнечного цикла.
Он также изучает магнитное поле Солнца, атмосферу, солнечные пятна и другие аспекты, влияющие на активность в течение 11-летнего солнечного цикла.
Солнце испытывает повышенную активность в течение нескольких месяцев, поскольку, похоже, оно вступает в особенно активный период своего 11-летнего цикла активности, который начался в 2019 году и, как ожидается, достигнет пика в 2025 году.
Магнитные полюса Солнца переворачиваются на пике цикла солнечной активности, и солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, уносит магнитное поле от поверхности Солнца и проходит через Солнечную систему.
Это сопровождает увеличение солнечных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) с поверхности Солнца.
Корональные выбросы массы — это значительный выброс плазмы и сопутствующего магнитного поля из солнечной короны — самой внешней части солнечной атмосферы — в солнечный ветер.
КВМ воздействуют на Землю только тогда, когда они направлены в сторону нашей планеты, и имеют тенденцию быть намного медленнее, чем солнечные вспышки, поскольку они перемещают большее количество материи.
Магнитные полюса Солнца переворачиваются на пике цикла солнечной активности, и солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, уносит магнитное поле от поверхности Солнца и проходит через Солнечную систему.
Это сопровождает увеличение солнечных вспышек и корональных выбросов массы (КВМ) с поверхности Солнца.
Корональные выбросы массы — это значительный выброс плазмы и сопутствующего магнитного поля из солнечной короны — самой внешней части солнечной атмосферы — в солнечный ветер.
КВМ воздействуют на Землю только тогда, когда они направлены в сторону нашей планеты, и имеют тенденцию быть намного медленнее, чем солнечные вспышки, поскольку они перемещают большее количество материи.
Энергия вспышки может разрушить область атмосферы, через которую распространяются радиоволны, что может привести к временным отключениям сигналов навигации и связи.
С другой стороны, КВМ способны сталкивать магнитные поля Земли, создавая токи, которые направляют частицы вниз к полюсам Земли.
Когда они вступают в реакцию с кислородом и азотом, они помогают создать полярное сияние, также известное как северное и южное сияние.
Кроме того, магнитные изменения могут повлиять на различные технологии, вызывая отклонение координат GPS на несколько метров и перегрузку электросетей.
В современном мире не было экстремальных КВМ или солнечных вспышек — последней было событие Кэррингтона в 1859 году, — которое вызвало геомагнитную бурю с появлением полярных сияний по всему миру, а также пожары на телеграфных станциях.
С другой стороны, КВМ способны сталкивать магнитные поля Земли, создавая токи, которые направляют частицы вниз к полюсам Земли.
Когда они вступают в реакцию с кислородом и азотом, они помогают создать полярное сияние, также известное как северное и южное сияние.
Кроме того, магнитные изменения могут повлиять на различные технологии, вызывая отклонение координат GPS на несколько метров и перегрузку электросетей.
В современном мире не было экстремальных КВМ или солнечных вспышек — последней было событие Кэррингтона в 1859 году, — которое вызвало геомагнитную бурю с появлением полярных сияний по всему миру, а также пожары на телеграфных станциях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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