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Космическая обсерватория НАСА сделала потрясающие снимки солнечного затмения

Космическая обсерватория НАСА сделала потрясающие снимки солнечного затмения

Автор:
01 июля 2022 19:46
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   космическая   космический аппарат   красивое   луна   обсерватория   снимки из космоса   солнечное затмение   солнце   
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Космический аппарат НАСА заснял из космоса Луну, проходящую перед Солнцем, на серии изображений. Солнечное затмение не было видно с Земли и длилось всего 35 минут.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   космическая   космический аппарат   красивое   луна   обсерватория   снимки из космоса   солнечное затмение   солнце   
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1  комментарий
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Трям 4 часа назад
На коричневом лучше всего. Словно тортик пышущий )))
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