Космическая обсерватория НАСА сделала потрясающие снимки солнечного затмения

Энергия вспышки может разрушить область атмосферы, через которую распространяются радиоволны, что может привести к временным отключениям сигналов навигации и связи. С другой стороны, КВМ способны сталкивать магнитные поля Земли, создавая токи, которые направляют частицы вниз к полюсам Земли. Когда они вступают в реакцию с кислородом и азотом, они помогают создать полярное сияние, также известное как северное и южное сияние. Кроме того, магнитные изменения могут повлиять на различные технологии, вызывая отклонение координат GPS на несколько метров и перегрузку электросетей. В современном мире не было экстремальных КВМ или солнечных вспышек — последней было событие Кэррингтона в 1859 году, — которое вызвало геомагнитную бурю с появлением полярных сияний по всему миру, а также пожары на телеграфных станциях.

2022-07-01T19:46:35+03:00