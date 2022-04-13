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Как выглядит зонд Psyche, который скоро полетит исследовать металлический астероид

Как выглядит зонд Psyche, который скоро полетит исследовать металлический астероид (12 фото)

Автор:
13 апреля 2022 16:34
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   psyche   астероид   исследование космоса   космическая станция   космический аппарат   космический зонд   космос   психея   
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НАСА продемонстрировало автоматическую межпланетную станцию Psyche. Аппарат будет запущен в августе этого года и отправится за пределы Марса, чтобы исследовать необычный металлический астероид (16) Психея.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   psyche   астероид   исследование космоса   космическая станция   космический аппарат   космический зонд   космос   психея   
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10  комментариев
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5k
Sanar 3 часа назад
"за счёт своих ресурсов может стоить 10 000 квадриллионов долларов"
пиндосы уже и ценник этому куску космического говна придумали)
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13k
BARcyk 51 минуту назад
Да уже никто , никуда не полетит. (с) Рогозин.
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
красивым его не назвать
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63k
Андрей 3 часа назад
Ой не нравится мне внешний вид этого астероида! ОЙ НЕ НРАВИТСЯ!!
Может, ну её нах.й, эту железную Звезду....
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869
Мурчелло 3 часа назад
А могли бы нищим отдать.
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