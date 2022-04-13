Как выглядит зонд Psyche, который скоро полетит исследовать металлический астероид

Когда аппарат достигнет астероида, он будет медленно вращаться всё ближе и ближе к поверхности Психеи, чтобы собирать данные для изучения. Это будет сделано на четырёх разных расстояниях, называемых промежуточными орбитами, чтобы эксперты могли наблюдать за различными свойствами астероида. Они надеются, что информация будет включать в себя топографию астероида, его гравитационные свойства и то, как различные элементы распределяются по всему объекту.