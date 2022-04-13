Как выглядит зонд Psyche, который скоро полетит исследовать металлический астероид

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НАСА продемонстрировало автоматическую межпланетную станцию Psyche. Аппарат будет запущен в августе этого года и отправится за пределы Марса, чтобы исследовать необычный металлический астероид (16) Психея.
Этот астероид, по мнению учёных, может быть ядром протопланеты или его фрагментом, образовавшимся в результате столкновений с другими телами в ранней Солнечной системе. Изучение Психеи даст возможность разобраться в её происхождении и эволюции, а также понять, какую ценность она представляет с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Астероид (16) Психея в представлении художника
Некоторые специалисты считают, что Психея, ширина которой в самом широком месте составляет около 280 км, за счёт своих ресурсов может стоить 10 000 квадриллионов долларов. Однако пока это лишь предположения.
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Сборка зонда Psyche была осуществлена в Лаборатории реактивного движения НАСА. Теперь, после того, как аппарат представили СМИ, он стал ещё на шаг ближе к старту.
Инженеры наносят последние штрихи перед отправкой зонда во Флориду. Запуск состоится в августе с мыса Канаверал.
В мае 2023 года межпланетная станция пролетит мимо Марса, совершив гравитационный маневр, а в начале 2026 года выйдет на орбиту вокруг астероида (16) Психея в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Научная программа Psyche рассчитана на 21 месяц и предполагает работу на четырёх орбитах.
11 апреля представители СМИ получили возможность увидеть космический аппарат вблизи в Лаборатории реактивного движения НАСА.
Из описаний следует, что он "немного больше, чем смарт-кар, и примерно такой же высоты, как обычное баскетбольное кольцо", а если также учесть солнечные батареи, он будет размером с теннисный корт.
Чтобы космический корабль не доставил в космос земные бактерии, репортёры протёрли свое оборудование изопропиловым спиртом. Они также надели защитные халаты и повязки для волос, прежде чем войти в "чистую комнату" High Bay 2 в легендарном сборочном цехе космических кораблей в Калифорнии.
После электромагнитных, термовакуумных, вибрационных, ударных и акустических испытаний зонд Psyche допущен к запуску, который запланирован на 1 августа.
Зонд встретится с одноимённым астероидом после четырёхлетнего путешествия к поясу астероидов. Это будет первый раз, когда космическое агентство США отправит зонд в мир, состоящий в основном из металла, а не из камней и льда.
Зонд встретится с одноимённым астероидом после четырёхлетнего путешествия к поясу астероидов. Это будет первый раз, когда космическое агентство США отправит зонд в мир, состоящий в основном из металла, а не из камней и льда.
Когда аппарат достигнет астероида, он будет медленно вращаться всё ближе и ближе к поверхности Психеи, чтобы собирать данные для изучения. Это будет сделано на четырёх разных расстояниях, называемых промежуточными орбитами, чтобы эксперты могли наблюдать за различными свойствами астероида. Они надеются, что информация будет включать в себя топографию астероида, его гравитационные свойства и то, как различные элементы распределяются по всему объекту.
Ученые также хотят подтвердить свою теорию о том, что Психея на самом деле является ядром ранней планеты, и определить, сколько ей лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews psyche астероид исследование космоса космическая станция космический аппарат космический зонд космос психея
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пиндосы уже и ценник этому куску космического говна придумали)
Может, ну её нах.й, эту железную Звезду....