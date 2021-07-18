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Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты

Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты (8 фото + 1 видео)

Автор:
18 июля 2021 12:13
Сообщество : Наука
Метки: ynews   Ганимед   космический аппарат   космос   наука   снимки из космоса   юнона   юпитер   
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В июне 2021 года космический аппарат "Юнона" облетел Юпитер и Ганимед, сделав уникальные снимки газового гиганта и его спутника. Ученые НАСА собрали эти кадры в анимацию - и теперь мы можем представить себя капитаном звездолета, исследующего глубокий космос.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Ганимед   космический аппарат   космос   наука   снимки из космоса   юнона   юпитер   
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2  комментария
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677
TugoUH 58 минут назад
Очень скоро всех людей нечем будет кормить на земле, так что присматривайте себе квартирки. Вряд ли в неизведанное массово полетят те кому есть , что терять. Мне понравился протуберанец, что сверху от экватора, наверняка, там всегда свежо....
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Рубрика В космос с тушенкиной
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