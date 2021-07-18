Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты

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В июне 2021 года космический аппарат "Юнона" облетел Юпитер и Ганимед, сделав уникальные снимки газового гиганта и его спутника. Ученые НАСА собрали эти кадры в анимацию - и теперь мы можем представить себя капитаном звездолета, исследующего глубокий космос.
7 июня 2021 года автоматическая межпланетная станция "Юнона" подлетела к Ганимеду ближе, чем это когда-либо удавалось другим космическим зондам. Затем она совершила 34-й облет Юпитера - от полюса к полюсу менее чем за три часа. С помощью установленной на "Юноне" камеры JunoCam ученые НАСА получили удивительные кадры и создали на их основе небольшой фильм.
"Анимация показывает, насколько прекрасным может быть исследование глубокого космоса", - говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. - Это отличный способ представить, каково это - лететь вокруг Юпитера и мимо одного из его ледяных спутников... Это продвигает наше воображение на десятки лет в будущее, когда люди будут посещать инопланетные миры в Солнечной системе".
Видео начинается с того, что "Юнона" приближается к Ганимеду - на расстоянии 1038 км от поверхности с относительной скоростью 67 тыс. км в час. Мы видим темные и светлые области спутника, а также кратер Трос - один из самых больших и ярких кратеров на Ганимеде. Специалисты полагают, что более темные области - это результат сублимации льда в окружающий вакуум.
Анимация дает возможность поближе взглянуть на Ганимед, который обычно теряется во славе своей родительской планеты. Ганимед сформировался около 4,5 миллиардов лет назад, в то же время, что и Юпитер, и является девятым по величине объектом в Солнечной системе.
Это единственный спутник, у которого есть собственное магнитное поле, вызывающее полярные сияния. Они представляют собой ленты светящегося наэлектризованного газа, в регионах, окружающих северный и южный полюсы Ганимеда.
Расстояние в 1,18 млн км между Ганимедом и Юпитером аппарат "Юнона" преодолевает за 14 часов 50 минут, а зрители - гораздо быстрее. "Юнона" проносится над облаками Юпитера уже со скоростью около 210 тыс. км в час, ускорившись под воздействием сильной гравитации планеты.
Мы видим околополярные циклоны на северном полюсе Юпитера, пять циклонов из "жемчужной нити" в южном полушарии, которые вращаются против часовой стрелки и выглядят как белые овалы, и даже смоделированную аниматорами молнию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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