Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты

"Анимация показывает, насколько прекрасным может быть исследование глубокого космоса", - говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. - Это отличный способ представить, каково это - лететь вокруг Юпитера и мимо одного из его ледяных спутников... Это продвигает наше воображение на десятки лет в будущее, когда люди будут посещать инопланетные миры в Солнечной системе".