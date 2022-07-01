Убийцы 5-летней девочки из Костромы получили пожизненные сроки

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Недавно в Областном суде был оглашен приговор двум мужчинам, которые в январе похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю костромичку Веронику Николаеву.
Обвинение педофилам было предъявлено по пяти статьям УК РФ – похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребенка.
Несмотря на смягчающие обстоятельства они приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Смертную казнь нужно разрешать для таких. Ну тут же все понятно.
Но либерота в правительстве будет орать:
"Нет, вы что, они же невинно осужденные. Гулаг хотите? Вы знаете сколько будут ловить невиновных. забыли Чикатило!"
Только вот по делу Чикатило, да, были расстреляны типа невиновные. Но когда начинаешь разбираться, оказывается они раньше привлекались за изнасилование малолетних. Так что, хорош играть в игрульки, вводите для таких конченых 9мм