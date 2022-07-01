Убийцы 5-летней девочки из Костромы получили пожизненные сроки

Недавно в Областном суде был оглашен приговор двум мужчинам, которые в январе похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю костромичку Веронику Николаеву.

Обвинение педофилам было предъявлено по пяти статьям УК РФ – похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребенка.

Несмотря на смягчающие обстоятельства они приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима.