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Убийцы 5-летней девочки из Костромы получили пожизненные сроки

Убийцы 5-летней девочки из Костромы получили пожизненные сроки

Автор:
01 июля 2022 17:05
Сообщество : Криминал
Метки: девочка   изнасилование   новости   педофилы   похищение   суд   тюрьма   убийство   
562
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Недавно в Областном суде был оглашен приговор двум мужчинам, которые в январе похитили, изнасиловали и убили 5-летнюю костромичку Веронику Николаеву.

Обвинение педофилам было предъявлено по пяти статьям УК РФ – похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребенка.

Несмотря на смягчающие обстоятельства они приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девочка   изнасилование   новости   педофилы   похищение   суд   тюрьма   убийство   
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22  комментария
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3k
Copycat 3 часа назад
"Несмотря на смягчающие обстоятельства" - погодите, а какие тут могут быть смягчающие обстоятельства?
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7k
Serjio 4 минуты назад
Суррогат вышки. Лучше б пулю в затылок.
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798
Ибрагим Прутков 14 минут назад
"смягчающие обстоятельства" - это что за...$##$#@$&#&-&$$?
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−75
Ден Полчаса назад
Очень радует работа правосудия. Вот бы ещё осудить убийц детей в Буче, Кременчуге... Или стрелочка в эту сторону не работает у местных мыслителей?
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132
Sumrak58100 Ден 19 минут назад
За Бучу и Кременчуг предлагаете господина зеленского на пожизненное отправить?
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6k
ron Полчаса назад
Пожизненники содержатся в одиночках. Посадите их в общую камеру человек на 20. Хотя бы на год.
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528
Murych 50 минут назад
Поэтому в Штатах вилка: изнасиловал - пожизненное, убил смертная казнь. Это даёт жертве шанс.
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2k
Артур Котовой 58 минут назад
Нахер таким жить?
Смертную казнь нужно разрешать для таких. Ну тут же все понятно.
Но либерота в правительстве будет орать:
"Нет, вы что, они же невинно осужденные. Гулаг хотите? Вы знаете сколько будут ловить невиновных. забыли Чикатило!"
Только вот по делу Чикатило, да, были расстреляны типа невиновные. Но когда начинаешь разбираться, оказывается они раньше привлекались за изнасилование малолетних. Так что, хорош играть в игрульки, вводите для таких конченых 9мм
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23k
Андрей 2 часа назад
Какие, мать вашу, смягчающие обстоятельства??? Совсем окуели??? К стенке таких сразу надо ставить!!!
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
А какие у их были "смягчающие обстоятельства"?
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10k
Ivan 2 часа назад
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6k
tamin 3 часа назад
Я надеюсь, такие люди не выйдут из тюрьмы никогда. А если выйдут, проживут очень недолго. Леса у нас прекрасные, болота глубокие.
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2k
Nyash 3 часа назад
Да достали уже. адок какой то. это место для веселья и шуток. а вы все постите какую то жесть. достали
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41
Михаил Автор поста Nyash 3 часа назад
Не только веселиться нужно. Разрядить обстановку тоже порой нужно!
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