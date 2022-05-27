Дерзкое преступление: в Переделкино похищен баран

Преступление века. В Москве украли барана.
В частности, именно с такой заявкой обратились в полицию фермеры из Переделкино. Они содержат небольшую конюшню, где живут не только кони, но ещё и другие парно и не парнокопытные.
Все они вполне себе мирно живут в загоне, но 25 мая на территорию конюшни пробрались неизвестные молодые люди.
И ладно бы они просто посмотрели в глаза сородичам. Так нет. Они устроили настоящий переполох: ругались, смеялись и вообще вели себя подозрительно весело.
Однако просто променада по конюшне молодым людям оказалось мало. Они перелезли через забор, схватили милейшего барана, положили в машину и уехали.
Не думайте, что им не пытались помешать: хозяин конюшни пытался остановить дерзкое похищение, но не смог. И потому обратился к полиции, чтобы написать заявление.
Баран в розыске. Похитители хоть и исчезли, но ненадолго. Среди них хозяин узнал бывшего сотрудника конюшни.
Так что если баран уже и мёртв, похититель поплатится за его похищение и смерть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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