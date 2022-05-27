Дерзкое преступление: в Переделкино похищен баран

В частности, именно с такой заявкой обратились в полицию фермеры из Переделкино. Они содержат небольшую конюшню, где живут не только кони, но ещё и другие парно и не парнокопытные.

Все они вполне себе мирно живут в загоне, но 25 мая на территорию конюшни пробрались неизвестные молодые люди.