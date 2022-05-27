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Дерзкое преступление: в Переделкино похищен баран

Дерзкое преступление: в Переделкино похищен баран

Автор:
27 мая 2022 19:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Баран   Москва   Переделкино   Юмор   животные   кража   новости   похищение   пропажа   
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Преступление века. В Москве украли барана.

В частности, именно с такой заявкой обратились в полицию фермеры из Переделкино. Они содержат небольшую конюшню, где живут не только кони, но ещё и другие парно и не парнокопытные.

Все они вполне себе мирно живут в загоне, но 25 мая на территорию конюшни пробрались неизвестные молодые люди.

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И ладно бы они просто посмотрели в глаза сородичам. Так нет. Они устроили настоящий переполох: ругались, смеялись и вообще вели себя подозрительно весело.

Однако просто променада по конюшне молодым людям оказалось мало. Они перелезли через забор, схватили милейшего барана, положили в машину и уехали.

Не думайте, что им не пытались помешать: хозяин конюшни пытался остановить дерзкое похищение, но не смог. И потому обратился к полиции, чтобы написать заявление.

Баран в розыске. Похитители хоть и исчезли, но ненадолго. Среди них хозяин узнал бывшего сотрудника конюшни.

Так что если баран уже и мёртв, похититель поплатится за его похищение и смерть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Баран   Москва   Переделкино   Юмор   животные   кража   новости   похищение   пропажа   
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8  комментариев
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56k
doker 56 минут назад
Тут бы точнее выяснить нужно - с какой целью? Изнасилование или каннибализм?

Статьи то разные...

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10k
wilddewill 10 минут назад
Ставим на черное? Да простят меня мои друзья мусульмане. Они поймут.
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6k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Воровать барана в Москве и подмоскоье могут ттолько такие же бараны. Надеюсь. тчо настоящего барана таки спасут, а человеческих найдут и накажут. ;)
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4
Виталий Власенко 22 минуты назад
А что вы хотели - скоро Курбан-байрам?
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38k
jonnyD 40 минут назад
Они , ...нет ?!
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5k
Allmaster 48 минут назад
Невесту себе украли, чо... Ну или ездить приоры нету. Не называю национальность, вдруг ошибусь.
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