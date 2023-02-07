Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит

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Марсоход "Кьюриосити", работающий на Марсе, обнаружил в одном из районов Красной планеты удивительный метеорит, состоящий целиком из металла. Выглядит впечатляюще!
Марсоход НАСА "Кьюриосити" продолжает исследование Красной планеты. В настоящее время высокотехнологичный аппарат исследует сульфатосодержащую толщу на горе Шарп, центральной вершине марсианского кратера Гейла. В ходе исследования он обнаружил на своем пути металлический метеорит.
Метеорит состоит в основном из никеля и железа. Его размеры не очень велики и составляют лишь около 30 см в поперечнике. Он явственно визуально выделяется из окружающего пейзажа. В то время как марсианская поверхность - красная от оксидов, метеорит имеет темно-серый цвет и заметный металлический блеск. Он гладкий и округлый - это очевидные признаки того, что он прошел сквозь атмосферу.
Метеорит состоит в основном из никеля и железа. Его размеры не очень велики и составляют лишь около 30 см в поперечнике. Он явственно визуально выделяется из окружающего пейзажа. В то время как марсианская поверхность - красная от оксидов, метеорит имеет темно-серый цвет и заметный металлический блеск. Он гладкий и округлый - это очевидные признаки того, что он прошел сквозь атмосферу.
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"Кьюриосити" прислал на Землю шесть отдельных изображений метеорита, сделанных его камерой Mastcam. Снимки были сделаны 27 января 2023 года, на 3724-й марсианский день миссии марсохода. Цвета на изображении были скорректированы, чтобы соответствовать условиям освещения, наблюдаемым человеческим глазом на Земле.
Бороздки и ямки на метеорите называются регмаглиптами. Они особенно интересны на железных метеоритах и образуются во время пролета небесного гостя сквозь атмосферу. Несмотря на то, что атмосфера Марса намного тоньше и разреженнее земной, она все же создает достаточное трение, чтобы нагреть поверхность метеорита. Регмаглипты, вероятно, созданы вихрями горячего газа, который расплавил породу во время полета металлического метеорита через атмосферу. По мнению ученых, метеорит, возможно, находился на поверхности Марса в течение длительного времени, хотя с полной уверенностью об этом сказать сложно.
Бороздки и ямки на метеорите называются регмаглиптами. Они особенно интересны на железных метеоритах и образуются во время пролета небесного гостя сквозь атмосферу. Несмотря на то, что атмосфера Марса намного тоньше и разреженнее земной, она все же создает достаточное трение, чтобы нагреть поверхность метеорита. Регмаглипты, вероятно, созданы вихрями горячего газа, который расплавил породу во время полета металлического метеорита через атмосферу. По мнению ученых, метеорит, возможно, находился на поверхности Марса в течение длительного времени, хотя с полной уверенностью об этом сказать сложно.
Это не первый метеорит, обнаруженный марсоходами на Красной планете. Так, в 2016 году на поверхности Марса тот же марсоход "Кьюриосити" обнаружил еще один металлический метеорит размером с мяч для гольфа, который получил название «Egg Rock» ("Камень-яйцо"). Аппарат изучил его с помощью прибора ChemCam, чтобы определить его состав.
Железо-никелевые метеориты — самый редкий тип метеоритов: на их долю приходится около шести процентов наблюдаемых падений. Но из-за их необычного внешнего вида они очень хорошо представлены в коллекциях. Есть и еще одна причина, по которой их часто можно увидеть у коллекционеров: они попадают на поверхность планеты в лучшем состоянии, чем другие разновидности "небесных камней". Причина проста: они с большей вероятностью остаются целыми при прохождении через атмосферу и более устойчивы к атмосферным воздействиям даже на Марсе.
Большинство железо-никелевых метеоритов происходят из ядер разрушенных планетезималей - древнейших спутников протозвезд - , которые образовались в ранней Солнечной системе. Эти объекты были достаточно большими, чтобы различить их в расплавленном состоянии. Они образовали ядро из плотного железа и никеля, как и Земля. Но существование планетезималей было неустойчивым, и многие из них разлетелись на астероиды. Таким образом, металлические метеориты могут датироваться миллиардами лет до окончательного формирования Солнечной системы.
Железо-никелевые метеориты — самый редкий тип метеоритов: на их долю приходится около шести процентов наблюдаемых падений. Но из-за их необычного внешнего вида они очень хорошо представлены в коллекциях. Есть и еще одна причина, по которой их часто можно увидеть у коллекционеров: они попадают на поверхность планеты в лучшем состоянии, чем другие разновидности "небесных камней". Причина проста: они с большей вероятностью остаются целыми при прохождении через атмосферу и более устойчивы к атмосферным воздействиям даже на Марсе.
Большинство железо-никелевых метеоритов происходят из ядер разрушенных планетезималей - древнейших спутников протозвезд - , которые образовались в ранней Солнечной системе. Эти объекты были достаточно большими, чтобы различить их в расплавленном состоянии. Они образовали ядро из плотного железа и никеля, как и Земля. Но существование планетезималей было неустойчивым, и многие из них разлетелись на астероиды. Таким образом, металлические метеориты могут датироваться миллиардами лет до окончательного формирования Солнечной системы.
На Земле такие метеориты, как "Какао", были первым источником железа для человечества. Задолго до того, как освоить плавление металла, люди собирали эти метеориты и делали из них ножи и другие орудия. Так, фараон Тутанхамон был похоронен с кинжалом из метеоритного железа, инуиты в Арктике и в Гренландии также использовали метеоритное железо. Они неоднократно отправляли экспедиции к одному особенно крупному железному метеорит под названием Кейп-Йорк. Из его металла они выковывали наконечники для гарпунов и начинали свой собственный железный век, ничего не зная о плавке. Они даже торговали железом с другими группами людей.
Для "Кьюриосити", впрочем, железный метеорит — всего лишь интересная диковинка. Его настоящая работа состоит в том, чтобы изучить кратер Гейла, гору Шарп и, в частности, серосодержащий участок, богатый солеными минералами, которые образовались в присутствии воды. Исследуя этот район, "Кьюриосити" проливает свет на древнюю историю Марса и на то, каким образом он полностью высох, превратившись в иссохшую пустыню.
Для "Кьюриосити", впрочем, железный метеорит — всего лишь интересная диковинка. Его настоящая работа состоит в том, чтобы изучить кратер Гейла, гору Шарп и, в частности, серосодержащий участок, богатый солеными минералами, которые образовались в присутствии воды. Исследуя этот район, "Кьюриосити" проливает свет на древнюю историю Марса и на то, каким образом он полностью высох, превратившись в иссохшую пустыню.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это десять лет что-ли...
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Запущен с мыса Канаверал 26 ноября 2011 года и приземлился на Aeolis Palus внутри кратера Гейла на Марсе 6 августа 2012 года. Работает на солнечной батарее.