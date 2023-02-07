Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит

Это не первый метеорит, обнаруженный марсоходами на Красной планете. Так, в 2016 году на поверхности Марса тот же марсоход "Кьюриосити" обнаружил еще один металлический метеорит размером с мяч для гольфа, который получил название «Egg Rock» ("Камень-яйцо"). Аппарат изучил его с помощью прибора ChemCam, чтобы определить его состав.

Железо-никелевые метеориты — самый редкий тип метеоритов: на их долю приходится около шести процентов наблюдаемых падений. Но из-за их необычного внешнего вида они очень хорошо представлены в коллекциях. Есть и еще одна причина, по которой их часто можно увидеть у коллекционеров: они попадают на поверхность планеты в лучшем состоянии, чем другие разновидности "небесных камней". Причина проста: они с большей вероятностью остаются целыми при прохождении через атмосферу и более устойчивы к атмосферным воздействиям даже на Марсе.

Большинство железо-никелевых метеоритов происходят из ядер разрушенных планетезималей - древнейших спутников протозвезд - , которые образовались в ранней Солнечной системе. Эти объекты были достаточно большими, чтобы различить их в расплавленном состоянии. Они образовали ядро из плотного железа и никеля, как и Земля. Но существование планетезималей было неустойчивым, и многие из них разлетелись на астероиды. Таким образом, металлические метеориты могут датироваться миллиардами лет до окончательного формирования Солнечной системы.