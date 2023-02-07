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Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит

Марсоход НАСА обнаружил на Марсе необычный метеорит

Автор:
07 февраля 2023 14:25
Сообщество : Космос
Метки: исследование   космос   кьюриосити   марс   марсоход   метеорит   находка   небесный подарок   
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Марсоход "Кьюриосити", работающий на Марсе, обнаружил в одном из районов Красной планеты удивительный метеорит, состоящий целиком из металла. Выглядит впечатляюще!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исследование   космос   кьюриосити   марс   марсоход   метеорит   находка   небесный подарок   
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2  комментария
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349
Albert Rost 36 минут назад
...на 3724-й марсианский день...
Это десять лет что-ли...
Марсоход вечный или "марсианский день" короче Земного. Так что-ли...
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