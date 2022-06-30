Как воевала Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова

То, что с началом Великой Отечественной войны практически все дети высших партийных деятелей Советского Союза сразу отправились на фронт, давно известный факт.

Яков Джугашвили, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе и многие другие ушли в едином порыве на войну (О Якове Джугашвили читайте в конце статьи).

Но мало кто знает, что дочь С.М. Кирова Евгения Кострикова тоже принимала участие в Великой Отечественной войне и была награждена множеством правительственных наград.