Как воевала Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова

То, что с началом Великой Отечественной войны практически все дети высших партийных деятелей Советского Союза сразу отправились на фронт, давно известный факт.
Яков Джугашвили, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе и многие другие ушли в едином порыве на войну (О Якове Джугашвили читайте в конце статьи).
Но мало кто знает, что дочь С.М. Кирова Евгения Кострикова тоже принимала участие в Великой Отечественной войне и была награждена множеством правительственных наград.
Настоящая фамилия С. М. Кирова – Костриков. Рожденная в первом браке дочь Кирова всю жизнь носила его настоящую фамилию, поэтому мало кто из друзей Евгении догадывался о ее знаменитом происхождении.
Правда, высокий пост отца мало чем ей помог в жизни. После смерти матери Женю отдали в дом-интернат для детей высокопоставленных партийных работников, т.к. вторая жена Кирова наотрез отказалась принимать его единственную дочь.
А вскоре после смерти Сергея Мироновича Женя и вовсе осталась сиротой.
Любовь к отцу была настолько сильна, что когда она узнала о разработке советскими конструкторами танка СМК (Сергей Миронович Киров) она сразу же захотела стать танкисткой.
Танк СМК
И ее мечта осуществилась. Правда, не сразу.
В 1942 году Женя Кострикова стала фельдшером 79-го отдельного танкового полка, который принимал активное участие в боях под Сталинградом. Затем была Курская дуга и серьезное ранение, после которого Женя Кострикова напрямую обратилась к маршалу Клименту Ворошилову, чтобы тот посодействовал ее направлению в танковое училище. И Ворошилов помог.
Окончив в 1944 году с отличием ускоренные курсы Казанского танкового училища, старший лейтенант Кострикова вернулась в действующую армию командиром танка Т-34.
Была командиром танковой роты.
Танки Евгении Костриковой в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса форсировали реки Одер, Нейсе и к 30 апреля 1945 года вышли к юго-восточной окраине Берлина.
5 мая её боевые машины были выведены из участия в Берлинской операции и направлены на освобождение Праги. Боевой путь 24-летняя Евгения Кострикова завершила в звании гвардии капитана в Чехословакии.
Умерла Евгения Сергеевна в 1975 году. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
В период Великой Отечественной войны выпускницами танкового училища, кроме Евгении Костриковой, стали только две представительницы женского пола: Ирина Левченко и Александра Бойко.
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