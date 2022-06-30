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Как воевала Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова

Как воевала Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова

Автор:
30 июня 2022 07:02
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   сталинград   сталинградская битва   
279
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То, что с началом Великой Отечественной войны практически все дети высших партийных деятелей Советского Союза сразу отправились на фронт, давно известный факт.

Яков Джугашвили, Леонид Хрущев, Тимур Фрунзе и многие другие ушли в едином порыве на войну (О Якове Джугашвили читайте в конце статьи).

Но мало кто знает, что дочь С.М. Кирова Евгения Кострикова тоже принимала участие в Великой Отечественной войне и была награждена множеством правительственных наград.

Настоящая фамилия С. М. Кирова – Костриков. Рожденная в первом браке дочь Кирова всю жизнь носила его настоящую фамилию, поэтому мало кто из друзей Евгении догадывался о ее знаменитом происхождении.

Правда, высокий пост отца мало чем ей помог в жизни. После смерти матери Женю отдали в дом-интернат для детей высокопоставленных партийных работников, т.к. вторая жена Кирова наотрез отказалась принимать его единственную дочь.


А вскоре после смерти Сергея Мироновича Женя и вовсе осталась сиротой.

Любовь к отцу была настолько сильна, что когда она узнала о разработке советскими конструкторами танка СМК (Сергей Миронович Киров) она сразу же захотела стать танкисткой.

Танк СМК


И ее мечта осуществилась. Правда, не сразу.

В 1942 году Женя Кострикова стала фельдшером 79-го отдельного танкового полка, который принимал активное участие в боях под Сталинградом. Затем была Курская дуга и серьезное ранение, после которого Женя Кострикова напрямую обратилась к маршалу Клименту Ворошилову, чтобы тот посодействовал ее направлению в танковое училище. И Ворошилов помог.


Окончив в 1944 году с отличием ускоренные курсы Казанского танкового училища, старший лейтенант Кострикова вернулась в действующую армию командиром танка Т-34.

Была командиром танковой роты.


Танки Евгении Костриковой в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса форсировали реки Одер, Нейсе и к 30 апреля 1945 года вышли к юго-восточной окраине Берлина.

5 мая её боевые машины были выведены из участия в Берлинской операции и направлены на освобождение Праги. Боевой путь 24-летняя Евгения Кострикова завершила в звании гвардии капитана в Чехословакии.


Умерла Евгения Сергеевна в 1975 году. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В период Великой Отечественной войны выпускницами танкового училища, кроме Евгении Костриковой, стали только две представительницы женского пола: Ирина Левченко и Александра Бойко.

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Метки: Великая Отечественная война   сталинград   сталинградская битва   
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1  комментарий
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Тварь 43 минуты назад
Интересно, а сейчас дети высокопоставленных чиновников так смогли бы?
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