Ученые раскрыли тайну крошечных передних лап знаменитого тираннозавра Рекса

Ясно, что они не подходили для охоты. Зачем же тогда они были нужны этому знаменитому хищнику?
Есть такой известный палеонтолог - Кевин Падиан. Он десятилетиями изучает динозавров, участвует в раскопках и читает лекции для студентов. И эти смышленые студиозусы из года в год задавали учёному один и тот же вопрос: почему у Ти-Рекса такие маленькие передние лапки?
Они и правда выглядят необычно: у ящера огромная голова, массивные челюсти, мощное тело с длинными ногами и хвостом… и миниатюрные лапы. Для чего они были нужны?
Обычно учёный отделывался стандартными гипотезами - для удержания самки во время спаривания или для подъёма с земли после отдыха. Этих популярных версий всегда было достаточно. Но только не для самого Падиана, он-то знал, что версия про спаривание, а тем более про подъём такой гигантской туши, ну совсем не подходят.
Тогда он выдвинул собственную гипотезу.
Учёный тщательно исследовал останки предков Ти-Рекса и убедился, в том, что у них с передними конечностями был полный порядок. Они были длинными и пропорциональными телу. По последним научным данным, тираннозавры изначально были хищниками и охотились поодиночке, затем добавили в свой рацион падаль и, возможно, стали бродить стаями из нескольких особей. В это время передние конечности и стали уменьшатся.
Падиан представил картину: огромные мощные челюсти нескольких Ти-Рексов разгрызают и перемалывают плоть и кости жертвы. Что если два тираннозавра действовали своими челюстями слишком близко друг от друга? Или одному из них показалось, что второй претендует на более лакомый кусок?
В таком случае, тираннозавр непременно попытается отогнать соперника. Скорее всего, укусом за первую попавшуюся часть его туши - переднюю лапу. А значит конечности уменьшились из-за того, что они были “слабым местом” Ти-Рексов и первой целью для атак во время сражений этих гигантов.
Гипотеза интересная. Конечно же, сейчас её проверить нельзя, но она безусловно имеет право на жизнь.
Ну а другая версия крошечных и бесполезных лапок тираннозавра в том, что это - рудимент. Если взглянуть на строение аналогичных хищных динозавров или более поздних устрашающих птиц эпиорнисов, то сразу видно, что передние лапы им просто не нужны. И у Ти-Рекса лапы уверенно уменьшались и через несколько миллионов лет они бы исчезли.
Эволюция просто не успела завершить перестройку тела этих свирепых ящеров. Скорее всего, именно эта версия и ближе всего к реальности. Хоть она и не такая захватывающая, как в случае с откусывающими друг другу лапы во время трапезы тираннозаврами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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