Ученые раскрыли тайну крошечных передних лап знаменитого тираннозавра Рекса

Есть такой известный палеонтолог - Кевин Падиан. Он десятилетиями изучает динозавров, участвует в раскопках и читает лекции для студентов. И эти смышленые студиозусы из года в год задавали учёному один и тот же вопрос: почему у Ти-Рекса такие маленькие передние лапки?

Они и правда выглядят необычно: у ящера огромная голова, массивные челюсти, мощное тело с длинными ногами и хвостом… и миниатюрные лапы. Для чего они были нужны?