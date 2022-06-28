FISHKINET
Сообщество RealFishki 584 поста • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Ученые раскрыли тайну крошечных передних лап знаменитого тираннозавра Рекса

Ученые раскрыли тайну крошечных передних лап знаменитого тираннозавра Рекса

Автор:
28 июня 2022 02:07
Сообщество : RealFishki
Метки: гипотеза   конечности   лапы   палеонтология   тираннозавр   ученый   
685
4

Ясно, что они не подходили для охоты. Зачем же тогда они были нужны этому знаменитому хищнику?

Есть такой известный палеонтолог - Кевин Падиан. Он десятилетиями изучает динозавров, участвует в раскопках и читает лекции для студентов. И эти смышленые студиозусы из года в год задавали учёному один и тот же вопрос: почему у Ти-Рекса такие маленькие передние лапки?

Они и правда выглядят необычно: у ящера огромная голова, массивные челюсти, мощное тело с длинными ногами и хвостом… и миниатюрные лапы. Для чего они были нужны?

×
×

Обычно учёный отделывался стандартными гипотезами - для удержания самки во время спаривания или для подъёма с земли после отдыха. Этих популярных версий всегда было достаточно. Но только не для самого Падиана, он-то знал, что версия про спаривание, а тем более про подъём такой гигантской туши, ну совсем не подходят.

Тогда он выдвинул собственную гипотезу.

Учёный тщательно исследовал останки предков Ти-Рекса и убедился, в том, что у них с передними конечностями был полный порядок. Они были длинными и пропорциональными телу. По последним научным данным, тираннозавры изначально были хищниками и охотились поодиночке, затем добавили в свой рацион падаль и, возможно, стали бродить стаями из нескольких особей. В это время передние конечности и стали уменьшатся.

Падиан представил картину: огромные мощные челюсти нескольких Ти-Рексов разгрызают и перемалывают плоть и кости жертвы. Что если два тираннозавра действовали своими челюстями слишком близко друг от друга? Или одному из них показалось, что второй претендует на более лакомый кусок?

В таком случае, тираннозавр непременно попытается отогнать соперника. Скорее всего, укусом за первую попавшуюся часть его туши - переднюю лапу. А значит конечности уменьшились из-за того, что они были “слабым местом” Ти-Рексов и первой целью для атак во время сражений этих гигантов.

Гипотеза интересная. Конечно же, сейчас её проверить нельзя, но она безусловно имеет право на жизнь.

Ну а другая версия крошечных и бесполезных лапок тираннозавра в том, что это - рудимент. Если взглянуть на строение аналогичных хищных динозавров или более поздних устрашающих птиц эпиорнисов, то сразу видно, что передние лапы им просто не нужны. И у Ти-Рекса лапы уверенно уменьшались и через несколько миллионов лет они бы исчезли.

Эволюция просто не успела завершить перестройку тела этих свирепых ящеров. Скорее всего, именно эта версия и ближе всего к реальности. Хоть она и не такая захватывающая, как в случае с откусывающими друг другу лапы во время трапезы тираннозаврами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: гипотеза   конечности   лапы   палеонтология   тираннозавр   ученый   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 2 часа назад
Сам ты ящер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Для удержания самки во время спаривания лучше всего подходит большой и толстый хер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Damvrot 4 часа назад
Гонево
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов 6 часов назад
при этом они еще и мяукали а не рычали, были волосатые и ходили с максимальной скоростью 3-5км/ч
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 6 часов назад
В паху чесаться.
Нет?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14864



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
Little Big выпустила антивоенную песню и покинула Россию
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Во всём виновата пыль: цанга плавится — и такое бывает
Во всём виновата пыль: цанга плавится — и такое бывает
Как англосаксы захватили Британские острова
Как англосаксы захватили Британские острова
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#Разное#кино#аварии#Приколы#шоу бизнес#дтп#авто аварии#дети
#прикол#интересно#история#люди#животные#сарказм#Россия#сатира#автомир#истории
#фото#картинки#интересное#в мире#новости#СССР#автомобили#фотографии#вещи#наука
Летняя распродажа Blackview на Aliexpress Летняя распродажа Blackview на Aliexpress Во Франции нашли останки гигантской медведособаки, которая жила на Земле 12 миллионов лет назад Во Франции нашли останки гигантской медведособаки, которая жила на Земле 12 миллионов лет назад В Египте нашли динозавра-бульдога В Египте нашли динозавра-бульдога Учёный на страже оккультизма: как философ защищал интересы нечистой силы? Учёный на страже оккультизма: как философ защищал интересы нечистой силы? Интересная история создания газировки Интересная история создания газировки В Аргентине нашли "смертоносного дракона" В Аргентине нашли "смертоносного дракона"

На что жалуетесь?

Вернуться