Как художник создал свою страну, в которой есть министерства пива и караоке

Один швед решил потроллить чиновников, создав собственное государство с непомерно раздутым чиновничьим аппаратом.
В 1980 году Вилкс построил две большие деревянные и каменные скульптуры в шведском заповеднике Куллаберг. Они находились в таком труднодоступном месте, что 2 года о них никто кроме автора не знал. Но в 1982 году посетители Куллаберга набрели на странные строения и пожаловались на незаконную застройку. С этого момента начались долгие судебные тяжбы Ларс Вилкса и местных властей. Скульптор оказался крепким орешком, он постоянно подавал апелляции, возводил новые скульптуры. В итоге завязнув в бюрократии, власти так и не смогли снести деревянные и бетонные строения Вилкса, вот тогда-то он и объявил о создании Ладонии.
Независимость от Швеции виртуальная нация провозгласила 2 июня 1996 году. Сегодня 27 251 человек называют себя гражданами Ладонии. Среди ладонцев больше всего американцев, много венгров, датчан, бразильцев и русских. Заявку на получение виртуального гражданства можно подать на сайте страны. Это совершенно бесплатно. Однако рассмотрение заявки занимает длительное время.
Чиновничий аппарат в Ладонии довольно большой. Всего в стране 125 министерств, среди которых министерство караоке, интернета, пива, печенья, высокого напряжения, франкофонии и др. Ладония занимает 1 кв. км на юге Швеции, но на земле Ладонии никто не живёт. Все её граждане обитают в интернете, хотя иногда встречаются лично.
Форма правления в Ладонии - республиканская монархия (ремони), это как конституционная монархия, но по-ладонски. Раньше верховным правителем Ладонии был государственный секретарь Ларс Вилкс обладавший всей полнотой исполнительной власти на правах отца нации. 3 октября 2021 года Ларс скончался, ему было 75 лет. Теперь страной фактически правит премьер-министр Йорген Стенберг. Его двухлетний срок начался 1 января 2022 год. Главная его обязанность - обновлять сайт и просматривать заявки на гражданство Ладонии. Королевой Ладонии Каролиной I 2 июня 2011 года стала гражданка США Каролина Шелби.
Флаг Ладонии - зелёный скандинавский крест на зелёном полотне. Гимн - звук падающего в воду камня. Ладонский язык состоит из двух слов waaaall и ÿp. Гражданам Ладонии гарантируется полная свобода слова и искусств.
Каждый год тот труднодоступный клочок земли, где стоят скульптуры Ларса Вилкса, и который теперь почти три десятка тысяч человек называют Ладонией, посещают более 40 тыс. туристов ежегодно. Так что можно считать, что арт-проект удался.
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АНТИФИШКИ
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