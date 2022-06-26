Как художник создал свою страну, в которой есть министерства пива и караоке

Флаг Ладонии - зелёный скандинавский крест на зелёном полотне. Гимн - звук падающего в воду камня. Ладонский язык состоит из двух слов waaaall и ÿp. Гражданам Ладонии гарантируется полная свобода слова и искусств.





Каждый год тот труднодоступный клочок земли, где стоят скульптуры Ларса Вилкса, и который теперь почти три десятка тысяч человек называют Ладонией, посещают более 40 тыс. туристов ежегодно. Так что можно считать, что арт-проект удался.