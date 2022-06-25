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Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 3 часть

Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 3 часть

Автор:
25 июня 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
401
39
Продолжаем большую серию фотографий из жизни первого космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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Sanar 3 часа назад
Прям видно, что Юрий Алексеевич устал от всей этой публичной жизни, больше чем от полёта и подготовки к нему. Сгубил хрущ космонавта, ну а как он разбился, история очень мутная до сих пор.
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