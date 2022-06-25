Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 3 часть

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Продолжаем большую серию фотографий из жизни первого космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
1.
Слева направо-врач Виталий Волович, Юрий Гагарин, судья Международной авиационной федерации Иван Борисенко и инженер-разработчик скафандра космонавта Ота Митхрабанович Бахрамов в самолете, летящем в Куйбышев, 12 апреля 1961 года
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13.
Ил -18 с Гагариным на борту и четыре сопровождающих самолета на пути в Москву, 14 апреля 1961 года
14.
Гагарин прилетел в Москву, фото корреспондента журнала "Лайф" James Whitmore, 14 апреля 1961 года
39.
Гагарин в Чехословакии, апрель 1961 года.
2 часть здесь: Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 2 часть
Продолжение следует...
2 часть здесь: Жизнь Юрия Гагарина в фотографиях. 2 часть
Продолжение следует...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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