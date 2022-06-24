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Павильон «Геология» на ВДНХ после реставрации

Павильон «Геология» на ВДНХ после реставрации

Автор:
24 июня 2022 13:59
Метки: Москва   вднх   геология   реставрация   
198
8

В 2017 году были выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам. А с 2018 года Павильон №31 («Геология») находился на реставрации внутренней части здания.


При реставрации колонн была раскрыта живопись с сюжетами на тему геологии.


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Демонтировали поздние перегородки и антресоли в выставочных залах.


Отреставрировали лепной декор потолков. Воссоздали паркет и люстры.


Источник:

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Метки: Москва   вднх   геология   реставрация   
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3  комментария
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9k
antonium 3 часа назад
На последнем фото сторож, который ждал окончания реставрации?))
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Александр Час назад
Так музей геологии или археологии всетаки? Зачем в музее геологии скелеты всяких динозавров? Там должны камушки везде лежать, скляночки с нефтью и так далее.
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11k
Kostick 3 часа назад
"При реставрации колонн была раскрыта живопись с сюжетами на тему геологии." - построили за год.. реставрировали десять? жесть. строили через 8 лет после войны.
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