Павильон «Геология» на ВДНХ после реставрации

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В 2017 году были выполнены ремонтно-реставрационные работы по фасадам. А с 2018 года Павильон №31 («Геология») находился на реставрации внутренней части здания.
При реставрации колонн была раскрыта живопись с сюжетами на тему геологии.
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Демонтировали поздние перегородки и антресоли в выставочных залах.
Отреставрировали лепной декор потолков. Воссоздали паркет и люстры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Москва вднх геология реставрация
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