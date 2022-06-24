"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами

Журналисты, присутствующие на встрече Джо Байдена с представителями ветроэнергетической отрасли в Белом доме, засняли в руках главы ядерной сверхдержавы лист с подсказками куда идти и что делать.
Президент США случайно продемонстрировал репортёрам подробную шпаргалку, подготовленную его сотрудниками, в которой постоянно попадающему в неловкие ситуации старику было предписано «занять СВОЕ место» и ограничить свои высказывания «двумя минутами».
Фотограф сделал снимок документа в момент, когда Байден случайно перевернул его текстом к прессе.
Конфуз произошёл на встрече с руководителями ветроэнергетики, на которой Байден присутствовал после того, как пропустил утреннюю встречу своей администрации с нефтяными компаниями по поводу борьбы с рекордными ценами на газ.
В подготовленных инструкциях Байдену предлагается «войти в комнату Рузвельта и поздороваться с участниками».
Также в шпаргалке содержатся указания: «ВЫ даете краткие комментарии (2 минуты)», «ВЫ благодарите участников» и «ВЫ уходите».
Бывший сотрудник Белого дома по коммуникациям при президенте Бараке Обаме Ханна Хэнкинс рассказала Fox News, что господин Обама тоже использовал подобный формат заметок.
Пошаговая инструкция главы США мгновенно обрела популярность в Сети, а американские интернет-пользователи в очередной раз поставили под сомнение способность Байдена выполнять свои обязанности.
Свои эмоции они выразили в комментариях:
"Кто бы не писал эти инструкции, он управляет страной".
"Надо добавить пункт "Вы уходите в отставку", - предлагают комментаторы.
Тем временем в сети появилось архивное видео 2013 года на котором будущий президент США откровенно рассказывает о том, что у него были две аневризмы коронарных артерий.
"Врачам пришлось буквально вскрыть мне голову. Взяли пилу и отпилили верхушку. А потом залезли внутрь и нашли те артерии. Обе были на грани разрыва. Помню, меня долго везли в операционную, и я спросил тогда врача… Клянусь, не вру! Я спросил его: «Каковы у меня шансы слезть со стола нормальным?» А он ответил: «Ну, скажем так – шансов выжить у тебя гораздо больше».
Ну, .... теперь все встало на свои места...
От себя добавим: "Иисусе, кто пишет ему шпаргалки по Украине?"
Источник:
АНТИФИШКИ
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