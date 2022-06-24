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"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами

"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами

Автор:
24 июня 2022 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   США   подсказки   президент   пресса   шпаргалка   
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Журналисты, присутствующие на встрече Джо Байдена с представителями ветроэнергетической отрасли в Белом доме, засняли в руках главы ядерной сверхдержавы лист с подсказками куда идти и что делать.

Президент США случайно продемонстрировал репортёрам подробную шпаргалку, подготовленную его сотрудниками, в которой постоянно попадающему в неловкие ситуации старику было предписано «занять СВОЕ место» и ограничить свои высказывания «двумя минутами».

Фотограф сделал снимок документа в момент, когда Байден случайно перевернул его текстом к прессе.

Конфуз произошёл на встрече с руководителями ветроэнергетики, на которой Байден присутствовал после того, как пропустил утреннюю встречу своей администрации с нефтяными компаниями по поводу борьбы с рекордными ценами на газ.

В подготовленных инструкциях Байдену предлагается «войти в комнату Рузвельта и поздороваться с участниками».

Также в шпаргалке содержатся указания: «ВЫ даете краткие комментарии (2 минуты)», «ВЫ благодарите участников» и «ВЫ уходите».

Бывший сотрудник Белого дома по коммуникациям при президенте Бараке Обаме Ханна Хэнкинс рассказала Fox News, что господин Обама тоже использовал подобный формат заметок.

Пошаговая инструкция главы США мгновенно обрела популярность в Сети, а американские интернет-пользователи в очередной раз поставили под сомнение способность Байдена выполнять свои обязанности.

Свои эмоции они выразили в комментариях:

"Кто бы не писал эти инструкции, он управляет страной".

"Надо добавить пункт "Вы уходите в отставку", - предлагают комментаторы.

Тем временем в сети появилось архивное видео 2013 года на котором будущий президент США откровенно рассказывает о том, что у него были две аневризмы коронарных артерий.

"Врачам пришлось буквально вскрыть мне голову. Взяли пилу и отпилили верхушку. А потом залезли внутрь и нашли те артерии. Обе были на грани разрыва. Помню, меня долго везли в операционную, и я спросил тогда врача… Клянусь, не вру! Я спросил его: «Каковы у меня шансы слезть со стола нормальным?» А он ответил: «Ну, скажем так – шансов выжить у тебя гораздо больше».

Ну, .... теперь все встало на свои места...

От себя добавим: "Иисусе, кто пишет ему шпаргалки по Украине?"

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джо Байден   США   подсказки   президент   пресса   шпаргалка   
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8  комментариев
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44k
А.Берестенко 37 минут назад
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Eltiftel Минуту назад
дед на перфокартах
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4k
просто Дмитрий 10 минут назад
Вспомнилось...
"Не брал я твоей овцы! Ее волк задрал..."
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23k
Сибиряк 24 минуты назад
Леонид Ильич Байдон
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21k
Слепой Пью Полчаса назад
Саня во Флориде дал великолепную и всеобъемлющую характеристику Бидону: ПАЦИЕНТ БЕЛОГО ДОМА!
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4.2M
Димон Полчаса назад
Вот теперь правильно!
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6k
ZORRO 36 минут назад
ну и норм, все так делают. очень удобно когда график по минутам расписан. а вот узурпировать власть и сидеть в президентском кресле вместо 8 20 лет не законно
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15k
Сергей 39 минут назад
Это не шпаргалка, а инновационная перфокарта Самоходного Джо)))
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KlyaksaZ

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