"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами

Фотограф сделал снимок документа в момент, когда Байден случайно перевернул его текстом к прессе.

Конфуз произошёл на встрече с руководителями ветроэнергетики, на которой Байден присутствовал после того, как пропустил утреннюю встречу своей администрации с нефтяными компаниями по поводу борьбы с рекордными ценами на газ.

В подготовленных инструкциях Байдену предлагается «войти в комнату Рузвельта и поздороваться с участниками».

Также в шпаргалке содержатся указания: «ВЫ даете краткие комментарии (2 минуты)», «ВЫ благодарите участников» и «ВЫ уходите».

Бывший сотрудник Белого дома по коммуникациям при президенте Бараке Обаме Ханна Хэнкинс рассказала Fox News, что господин Обама тоже использовал подобный формат заметок.

Пошаговая инструкция главы США мгновенно обрела популярность в Сети, а американские интернет-пользователи в очередной раз поставили под сомнение способность Байдена выполнять свои обязанности.

Свои эмоции они выразили в комментариях: