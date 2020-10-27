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Путешествуем онлайн: самый волшебный мост в Индонезии

Путешествуем онлайн: самый волшебный мост в Индонезии (7 фото)

Автор:
27 октября 2020 13:44
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   индонезия   красивое место   подвесной мост   путешественнику на заметку   туристическое   туристу на заметку   
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Большинство из нас сейчас удовлетворяет свою страсть к путешествиями, просто наслаждаясь красивыми видами и достопримечательностями через Интернет. Вот неплохое местечко, которым можно полюбоваться: светящийся подвесной мост, спрятанный где-то в лесах Индонезии. Посмотрим?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   индонезия   красивое место   подвесной мост   путешественнику на заметку   туристическое   туристу на заметку   
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