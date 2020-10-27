Путешествуем онлайн: самый волшебный мост в Индонезии

Большинство из нас сейчас удовлетворяет свою страсть к путешествиями, просто наслаждаясь красивыми видами и достопримечательностями через Интернет. Вот неплохое местечко, которым можно полюбоваться: светящийся подвесной мост, спрятанный где-то в лесах Индонезии. Посмотрим?
Это деревянный подвесной мост, полностью освещенный теплым желтым светом
Индонезийский фотограф Уорман Вардхани показывает нам одно из самых крутых и интересных мест в мире - лес орхидей Cikole, потрясающе красивое место и туристическую достопримечательность Индонезии. Находится он Лембанге на Западной Яве.
×
Фотограф сделал несколько снимков специально для того, чтобы показать, как красиво это выглядит ночью
В этом лесу растут более 20 000 орхидей. А еще там есть детская площадка и деревянный подвесной мост, который с наступлением темноты превращается в мост света.
Мост построен здесь специально, чтобы открывать необыкновенный вид на окружающий природный ландшафт. Многие хвалят его как идеальное место для любителей природы.
Секции моста крепятся к деревьям, на каждом повороте есть смотровая площадка. Общая протяженность моста - 125 метров.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 снимков Сеула от фотографа, влюбленного в этот город
- В Швейцарии открылся музей часового бренда Audemars Piguet, напоминающий спираль
- Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой
- Как выглядит японский поезд, билеты на который распроданы на год вперед
- Как выглядят самые крутые ирландские пабы
Метки: достопримечательности индонезия красивое место подвесной мост путешественнику на заметку туристическое туристу на заметку
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...