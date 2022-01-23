35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел"

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На Земле так много потрясающих мест! Все знают это ощущение - когда неожиданно сталкиваешься с красотой природы, и она захватывает тебя полностью. А ты стоишь с разинутым ртом и повторяешь только "Вот это да...".
Все эти красивые фотографии сделаны обычными людьми и без всяких фотофильтров для улучшения изображений. Все по-настоящему, как в реальной жизни. И это здорово.
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17. "Проснулся около 3:30 утра, чтобы добраться в Мачу-Пикчу раньше остальных туристов. До этого у нас был 4-дневный переход через перевал Салкантай"
22. "Плитвицкие озера, Хорватия. Удалось улучить несколько секунд, когда никого не было в поле зрения"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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