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35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел"

35 пейзажей из серии "Пришел, увидел, обалдел" (36 фото)

Автор:
23 января 2022 14:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: вид из окна   живописные фото   красивые виды   красивые места   красивые пейзажи   пейзажи   фотографии природы   
1720
36
На Земле так много потрясающих мест! Все знают это ощущение - когда неожиданно сталкиваешься с красотой природы, и она захватывает тебя полностью. А ты стоишь с разинутым ртом и повторяешь только "Вот это да...".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вид из окна   живописные фото   красивые виды   красивые места   красивые пейзажи   пейзажи   фотографии природы   
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478
Жопа 16 минут назад
Оч здорово!
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1k
Viktor 13 минут назад
Красиво .
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