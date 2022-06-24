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В Нью-Йорке бульдозером раздавили более ста мотоциклов, конфискованных у нарушителей

В Нью-Йорке бульдозером раздавили более ста мотоциклов, конфискованных у нарушителей

Автор:
24 июня 2022 08:21
Сообщество : Автомир
Метки: США   автомир   байки   интересное   мотоцикл   нарушители   правила   фото   
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Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил войну мотоциклистам. Перед выборами он пообещал решить проблемы с громкими мотоциклами и выполнил обещание. С начала года у нарушителей изъяли более двух тысяч мотоциклов. Последнюю партию было решено уничтожить показательно, перед народом.

Война против мотоциклистов в Нью-Йорке длится вот уже полгода. Причиной стал экологический вопрос и спокойствие жителей. Чтобы байки больше не портили экологию и не мешали своим шумом местным жителям, новый мэр решил раздавить их бульдозером.

По словам Адамса, он не разрешил перепродать мотоциклы, чтобы они больше никогда не смогли вернуться в город и продолжить портить экологию и мешать ньюйоркцам, сообщает CBS News.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   автомир   байки   интересное   мотоцикл   нарушители   правила   фото   
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10  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
А как же пенсионерам и нищим раздать, что-то вопль хомяков не слышно. Ааааа это же Омерика как можно критиковать землю обетованную хомяков.
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38k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Никогда не понимал этой расточительности. Разве нельзя эти мотоциклы разобрать на запчасти, и через государственный магазин или аукцион - распродать по сходной цене, а вырученные бабки куда-нить в детский дом или вроде того отправить? Уничтожать то зачем? Это ведь не кустарное оружие и наркотики. Даже когда санкционные продукты давят, у меня возникает вопрос - а что, проблема большая эту тонну жратвы, если уж не нуждающимся отдать (ну мот там срок вышел или ГОСТ-ам не соответствует), то как минимум свезти на ближайшую свиноферму - и хрякам вывалить? Любой колхозник будет рад, такой кормовой базе для скотного двора. Даже если сгниёт, можно в компостную яму закинуть и через некоторое время отличное удобрение для поля получится.
К чему это показательное и бесцельное уничтожение? Владельцы конфискованного уже поплатились, у них забрали эти вещи. Для людей чтоб отчитаться, можно такой же репортаж сделать, как вещи идут на благо общества.
А тут какой-то дурацкий принцип "Ни себе, ни людям, гори всё огнём".

Но, я не мер и не чиновник, возможно, для моего ума ниже среднего - недоступно понимание какое-то высокой пропагандистской цели или вроде того. Кто может логично объяснить почему делают так, а не иначе?
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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2k
Игорь 2 часа назад
а могли бы пенсионерам раздать...
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25k
Ваня 2 часа назад
популистские меры, если там коллекционный байк был, то мэру может влететь в копейку...
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77
александр к 2 часа назад
Нам бы такого мэра!
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18
Андрей Л 2 часа назад
Может был смысл продать или разборку?
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