В Нью-Йорке бульдозером раздавили более ста мотоциклов, конфискованных у нарушителей

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил войну мотоциклистам. Перед выборами он пообещал решить проблемы с громкими мотоциклами и выполнил обещание. С начала года у нарушителей изъяли более двух тысяч мотоциклов. Последнюю партию было решено уничтожить показательно, перед народом.
Война против мотоциклистов в Нью-Йорке длится вот уже полгода. Причиной стал экологический вопрос и спокойствие жителей. Чтобы байки больше не портили экологию и не мешали своим шумом местным жителям, новый мэр решил раздавить их бульдозером.
По словам Адамса, он не разрешил перепродать мотоциклы, чтобы они больше никогда не смогли вернуться в город и продолжить портить экологию и мешать ньюйоркцам, сообщает CBS News.
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АНТИФИШКИ
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К чему это показательное и бесцельное уничтожение? Владельцы конфискованного уже поплатились, у них забрали эти вещи. Для людей чтоб отчитаться, можно такой же репортаж сделать, как вещи идут на благо общества.
А тут какой-то дурацкий принцип "Ни себе, ни людям, гори всё огнём".
Но, я не мер и не чиновник, возможно, для моего ума ниже среднего - недоступно понимание какое-то высокой пропагандистской цели или вроде того. Кто может логично объяснить почему делают так, а не иначе?
Вернемся к мотоциклам. У меня самого жаба задушила, ну как же так, это же мотоциклы? Но, они опасны по ряду причин, они могут привести к смертям. А если идет речь о ликвидации, то зачем из этого делать запчасти. Чтобы другие неликвиды встали на колеса?
То же и про продукты. Уничтожают опасные, которые даже скормив скотине, вещества из которых могут попасть людям на стол. А уж про то, чтобы это сваливать в компост, фермеры бы Вас возненавидели, т.к. это называется свалка. Коих на планете немеряно.
Поэтому, проще раздавить бульдозером, потом закинуть в шредер, магнитным способом отсортировать железо, и переплавить.
Лютый