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Василий Меркурьев. Путь к успеху

Василий Меркурьев. Путь к успеху

Автор:
24 декабря 2022 22:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёр   интересно   кино   фотографии   
143
7
Можно, пожалуй, сказать, что Василий Меркурьев приобщился к искусству ещё мальчишкой. Его отец-крестьянин любил пение и исполнял должность регента в кладбищенской церкви. Здесь, в хоре, и начал подросток Вася своё «художественное образование» - у него был абсолютный слух и неплохой голос.
Интересного просмотра!
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Метки: СССР   актёр   интересно   кино   фотографии   
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4  комментария
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234
Data Tutashija 2 часа назад
Столько было хороших, всегда на раз узнаваемых актёров, а сейчас многих вовсе не знаю и никак не идентифицирую...
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12k
Мистер Фикс 53 минуты назад
- Опять понесло индюка.
- А не макнуть ли нам академика?
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28k
Макарыч Час назад
Ссылка www.youtube.com
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11
aleksandr Час назад
Самородок ! Богата земля русская,Россия!
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