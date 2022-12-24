Василий Меркурьев. Путь к успеху

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Можно, пожалуй, сказать, что Василий Меркурьев приобщился к искусству ещё мальчишкой. Его отец-крестьянин любил пение и исполнял должность регента в кладбищенской церкви. Здесь, в хоре, и начал подросток Вася своё «художественное образование» - у него был абсолютный слух и неплохой голос.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Революция изменила судьбу церковного певчего, столяра-подмастерья Василия Меркурьева. Как-то в годы гражданской войны Меркурьев заявился к заезжему петроградскому гастролёру, выложив перед ним несколько картофелин. Это был гонорар за обучение актёрскому мастерству.
Два-три сеанса – и начинающий служитель Мельпомены постиг тайны сценического искусства. Но вскоре молодой человек, зачисленный в труппу драматического театра города Острова, ощутил серьёзные пробелы в своей скоротечной профессиональной подготовке и поступил в Ленинградский институт сценических искусств.
Два-три сеанса – и начинающий служитель Мельпомены постиг тайны сценического искусства. Но вскоре молодой человек, зачисленный в труппу драматического театра города Острова, ощутил серьёзные пробелы в своей скоротечной профессиональной подготовке и поступил в Ленинградский институт сценических искусств.
2.
Кинематографическая биография Меркурьева началась в 1935 году.
В фильмах предвоенных лет он «пробует» себя в разнообразных ролях.
Кстати, с одним из этих образов – штурмовика Краузе – связан один забавный эпизод. Меркурьев был женат на дочери известного театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, который не склонен был переоценивать достижения своего родственника и иногда сдержанно замечал:
"У меня есть хороший зять Меркурьев. Об артисте Меркурьеве – не осведомлён".
Но однажды, увидев на экране, как смачно жуёт бутерброд в пивной штурмовик Краузе, Мейерхольд почувствовал доподлинность этого образа и полусерьёзно-полушутя сказал:
"Каюсь, артист Меркурьев, кажется, действительно существует…"
В фильмах предвоенных лет он «пробует» себя в разнообразных ролях.
Кстати, с одним из этих образов – штурмовика Краузе – связан один забавный эпизод. Меркурьев был женат на дочери известного театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, который не склонен был переоценивать достижения своего родственника и иногда сдержанно замечал:
"У меня есть хороший зять Меркурьев. Об артисте Меркурьеве – не осведомлён".
Но однажды, увидев на экране, как смачно жуёт бутерброд в пивной штурмовик Краузе, Мейерхольд почувствовал доподлинность этого образа и полусерьёзно-полушутя сказал:
"Каюсь, артист Меркурьев, кажется, действительно существует…"
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3.
Сам Меркурьев склонен считать своей первой настоящей удачей в кино образ боцмана Догайло в фильме «Танкер «Дербент». Сюжет был насыщен развлекательными эпизодами, и это позволило артисту раскрыть своё замечательное комедийное дарование.
4.
Стремительный рост популярности Меркурьева начался только после войны. Лейтенант Туча из фильма «Небесный тихоход» и академик Нестратов («Верные друзья») стали большими шагами на пути к известности.
5.
Смех – неотъемлемое и безотказное оружие Меркурьева. Однако не все оттенки смеха одинаково близки дарованию актёра. Его гораздо больше влечёт к мягкому, добродушному юмору, чем к резкой, злой, уничтожающей сатире или ядовитому сарказму.
В превосходном фильме «Серёжа» у Меркурьева совсем маленькая роль «дяди-капитана». Эта работа актёра лишний раз свидетельствует, что эпизодическому образу могут быть свойственны и глубокое содержание, и психологическая тонкость.
В превосходном фильме «Серёжа» у Меркурьева совсем маленькая роль «дяди-капитана». Эта работа актёра лишний раз свидетельствует, что эпизодическому образу могут быть свойственны и глубокое содержание, и психологическая тонкость.
6.
Меркурьев снялся во многих фильмах. Среди созданных им образов были и персонажи из классических произведений, и сказочные, и исторические, но чаще и охотнее всего актёр выступал в ролях своих современников.
7.
Особенно выделяется на общем фоне его роль в фильме «Летят журавли». Начальник госпиталя хирург Бороздин не принадлежит к главным действующим лицам, но в этом образе раскрыты многие великолепные свойства человеческого характера.
Зритель видит внешне сурового, но бесконечно мягкого и любящего отца семейства, талантливого хирурга, одновременно очень строгого и нежного к людям, искалеченным войной, человека, страшного в своём гневе к презренному трусу и лицемеру-племяннику, и вместе с тем чутко понимающего слабости и заблуждения невесты своего погибшего сына. Бороздин остаётся мужественным, упорным, несгибаемым даже под тяжестью личных утрат. О таких людях принято говорить, что вблизи них и другим лучше живётся и легче дышится.
Безграничный и разносторонний талант Василия Меркурьева заслуженно позволяет считать его одним из самых выдающихся мастеров актёрского искусства.
Зритель видит внешне сурового, но бесконечно мягкого и любящего отца семейства, талантливого хирурга, одновременно очень строгого и нежного к людям, искалеченным войной, человека, страшного в своём гневе к презренному трусу и лицемеру-племяннику, и вместе с тем чутко понимающего слабости и заблуждения невесты своего погибшего сына. Бороздин остаётся мужественным, упорным, несгибаемым даже под тяжестью личных утрат. О таких людях принято говорить, что вблизи них и другим лучше живётся и легче дышится.
Безграничный и разносторонний талант Василия Меркурьева заслуженно позволяет считать его одним из самых выдающихся мастеров актёрского искусства.
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Метки: СССР актёр интересно кино фотографии
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