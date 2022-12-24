Василий Меркурьев. Путь к успеху

2.

Кинематографическая биография Меркурьева началась в 1935 году.

В фильмах предвоенных лет он «пробует» себя в разнообразных ролях.

Кстати, с одним из этих образов – штурмовика Краузе – связан один забавный эпизод. Меркурьев был женат на дочери известного театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда, который не склонен был переоценивать достижения своего родственника и иногда сдержанно замечал:



"У меня есть хороший зять Меркурьев. Об артисте Меркурьеве – не осведомлён".



Но однажды, увидев на экране, как смачно жуёт бутерброд в пивной штурмовик Краузе, Мейерхольд почувствовал доподлинность этого образа и полусерьёзно-полушутя сказал:



"Каюсь, артист Меркурьев, кажется, действительно существует…"