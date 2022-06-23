20+ известных фейков, в которые до сих пор верят все подряд

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В публичном пространстве регулярно появляются "утки", которые столь же регулярно разоблачаются. Но даже когда уже доказано, что очередная дутая сенсация оказалась ложью, многие люди продолжают верить ей - как, например, в этих случаях.
Считается, что, если вы возьмете в руки птенца, родители бросят его. На самом деле, это не так: если вы, к примеру, подсадите выпавшего птенца в гнездо, родители продолжат заботиться о нем.
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Считается, что если щелкать костяшками пальцев, можно заработать артрит. На самом деле, вреда от этого нет, хотя щелкающие звуки сами по себе могут быть свидетельством неполадок с суставами.
Считается, что от бритья вновь отрастающие волосы становятся толще. На самом деле, это не так: иначе, чтобы отрастить завидную шевелюру, было бы достаточно просто побрить голову.
Многие до сих пор считают, что участие в МЛМ-структурах может быть доходным бизнесом. На самом деле, как давно доказано, МЛМ выгоден только тем, кто стоит на вершине пирамиды.
Многие до сих пор считают, что в артериях кровь красная, а в венах - синяя. Не верьте в эту чепуху!
Считается, что человек использует свой мозг только на 10%. Не будем льстить себе, люди: мы используем его потенциал полностью - кто насколько может.
Работодатели, проверяющие сотрудников на детекторе лжи, могут сдать аппараты в утиль: их непогрешимость сильно преувеличена, а результат зависит от множества факторов, из которых честность человека - далеко не главный.
"Пищевые пирамиды" столь же популярны, сколь и неверны: структура питания зависит и от региона, и от возраста, и от индивидуальных потребностей организма.
Теория правого , логического, и левого, креативного полушарий головного мозга пользуется большой популярностью, но неверна от начала до конца.
Детокс хорош, в основном, как способ отъема денег у населения. Наши почки и печень вполне справляются с этой задачей сами, причем совершенно бесплатно.
Считается, что глутамат натрия очень вреден для организма - некоторые даже считают его смертельно опасным канцерогеном. Между тем, он в изобилии встречается в природе - например, в помидорах, - и не несет никакого вреда.
Многие считают, что пасть собаки с бактериальной точки зрения чище, чем рот человека, и безбоязненно целуются со своими четвероногими друзьями. Между тем, в пасти собаки полно бактерий, в том числе, тех, которые совершенно безвредны для животного, но могут создать проблемы людям.
Личный углеродный след или любая зеленая инициатива, ориентированная на индивидуальные действия, кажутся ответственным и разумным выбором, - но на практике не имеют никакого смысла. BP придумала эту концепцию в рамках маркетинговой кампании, чтобы скрыть тот факт, что около 72 компаний производят 90% загрязнения на планете.
Многие считают, что, если выдернуть седой волос, на его месте вырастут три таких же. На самом деле, выдергивание седых волос не активизирует их появление - это так же верно, как и то, что поседеть суждено каждому, и если уж процесс запустился, его не остановить.
Профессиональные бойцы на самом деле не должны регистрировать свои руки в качестве оружия, вопреки популярному заблуждению. Никакая часть тела не может быть зарегистрирована как оружие
История о том, что НАСА потратило кучу денег на разработку ручки для работы в космосе, а русские просто использовали карандаш, тешит национальную гордость, но не имеет ничего общего с действительностью. Ручки для космоса обошлись НАСА не так уж дорого, а карандаш в невесомости вообще использовать нельзя - иначе мелкая графитовая пыль будет попадать людям в легкие.
Многие считают, что ездить со светом, включенным внутри машины, запрещено. На самом деле, это просто неудобно: свет в машине заставляет напрягать глаза, чтобы увидеть происходящее снаружи, особенно в темное время суток.
Считается, что простуда случается из-за того, что человек замерз. На самом деле, простудные заболевания вызываются вирусами. Сильно замерзнув, можно лишь облегчить проникновение вируса в организм, но если его нет, то и простуды не будет.
Многие считают, что в среднем человек глотает во сне около 8 пауков. На самом деле, пауки достаточно осторожны и не полезут к человеку в рот - ведь там нет еды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да и сравнение у Вас не корректное, мягко говоря.
Что-то Вы запутались. Лозу любите слушать?)
А фармацевты зарабатывают и так, жадные они. Лекарства постоянно нужны.
Китай отменяет все ограничения. Весь мир отказывается от вакцинации. Мертвые воскресают и идут митингом с Вашей аватаркой и портретами Боне и Лозы!
Спасибо, добрый человек! Вы настолько умны, что даже спорить не буду. Главное с края Земли не свалитесь и обходите вышки 5G.
Да и Вы умом не блещете.
Хорошего дня! На счёт края Земли реально говорю.
Это само по себе фейк.
1. НАСА не тратило на разработку денег, это сделал Пол Фишер, который потом и продавал НАСА ручки. Сколько было затрачено нигде не говорится, но, подозреваю, что 1 000 000 баксов - это переведённая кем то когда то цена с учётом инфляции. Ну и "округлена"
2. Советские космонавты писали карандашами. Восковыми. Они уже были к тому времени разработаны и по цене не принципиально отличались от графитовых. А вот пиндосы до появления своей ручки писали обычными механическими карандашами
Остальные опровержения из этой же серии - опровергается не сам "факт", а его сильно искалеченная "сломанным телефоном" версия
Больше всего глютамата в хорошем свежем хлебе. Потому-то с хлебом еда вкуснее...
"Все думают, что вода на самом деле мокрая, но она не мокрая! Она не всегда мокрая! Только иногда....когда тебе это кажется!" Так что мокрая вода - глупости! Идиооооты........