FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4572 поста • 1022 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
20+ известных фейков, в которые до сих пор верят все подряд

20+ известных фейков, в которые до сих пор верят все подряд

Автор:
23 июня 2022 12:04
Сообщество : Факты
Метки: доверяй но проверяй   дутые сенсации   легковерные   неправда   познавательно   сенсации   факты   фейки   
2636
22
В публичном пространстве регулярно появляются "утки", которые столь же регулярно разоблачаются. Но даже когда уже доказано, что очередная дутая сенсация оказалась ложью, многие люди продолжают верить ей - как, например, в этих случаях.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: доверяй но проверяй   дутые сенсации   легковерные   неправда   познавательно   сенсации   факты   фейки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Так можно и до Деда Мороза и красной плёнки дойти. На святое, так сказать, руку поднять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_Tango_ 2 часа назад
А еще многие верят, что использование композитных материалов в авиации это значительное снижение веса ЛА по сравнению с традиционным алюминием. А на самом деле древний Ил-86 весит меньше ультрасовременного Дримлайнера, при этом по габаритам он больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 2 часа назад
"Эпидемию" Covid-19 забыли упомянуть. Раздуть мировую истерию вокруг вируса который ни один уважающий себя эпидемиолог не считает чем то серьезнее сезонного гриппа, это действительно хорошо спланированный, глобальный фейк-афера-заговор для заработка астрономических сумм денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
26k
Андрей Иванов 2 часа назад
История о том, что НАСА потратило кучу денег на разработку ручки для работы в космосе, а русские просто использовали карандаш, тешит национальную гордость, но не имеет ничего общего с действительностью. Ручки для космоса обошлись НАСА не так уж дорого, а карандаш в невесомости вообще использовать нельзя - иначе мелкая графитовая пыль будет попадать людям в легкие.

Это само по себе фейк.
1. НАСА не тратило на разработку денег, это сделал Пол Фишер, который потом и продавал НАСА ручки. Сколько было затрачено нигде не говорится, но, подозреваю, что 1 000 000 баксов - это переведённая кем то когда то цена с учётом инфляции. Ну и "округлена"
2. Советские космонавты писали карандашами. Восковыми. Они уже были к тому времени разработаны и по цене не принципиально отличались от графитовых. А вот пиндосы до появления своей ручки писали обычными механическими карандашами

Остальные опровержения из этой же серии - опровергается не сам "факт", а его сильно искалеченная "сломанным телефоном" версия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax 2 часа назад
"Считается, что глутамат натрия очень вреден для организма - некоторые даже считают его смертельно опасным канцерогеном. Между тем, он в изобилии встречается в природе - например, в помидорах, - и не несет никакого вреда"

Больше всего глютамата в хорошем свежем хлебе. Потому-то с хлебом еда вкуснее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
366
Rom 2 часа назад
Как вообще можно было родить такой пост?? КАК это можно было собрать и придумать?? Если поставят задачу, найти что то еще тупее, это может не выйти даже на большие деньги!
"Все думают, что вода на самом деле мокрая, но она не мокрая! Она не всегда мокрая! Только иногда....когда тебе это кажется!" Так что мокрая вода - глупости! Идиооооты........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Booka1a 3 часа назад
епт. да никто не верит в плоскую Землю. плоскоземельщики просто троллят дурачков и кайфуют от этого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
adssaf afasffdsga Booka1a 2 часа назад
На Котлярова посмотрите. Не тот, который недорокер, а тот, который недогеограф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Три класса образования: пост о безграмотности
Три класса образования: пост о безграмотности
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 22- 23 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Вам букет
Вам букет
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
А у вас какие лучшие воспоминания об отпуске?
Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц
Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он так и планировал

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#подборка#история#факты#Разное#аварии#позитив#Жизнь#знаменитости#авто аварии
#Юмор#фото#в мире#интересное#СССР#автомобили#шоу бизнес#дтп#картинки#ностальгия
#прикол#животные#люди#Ynews#фотографии#новости#автомир#Еда#Приколы#Россия
О спорт! Ты жизнь и мир О спорт! Ты жизнь и мир Общеизвестные факты, которые на самом деле - ложь Общеизвестные факты, которые на самом деле - ложь 30 фактов, в истинности которых вы не сомневаетесь, - и зря! 30 фактов, в истинности которых вы не сомневаетесь, - и зря! Самые удивительные метеориты Самые удивительные метеориты 10 изобретений, без которых мир был бы другим 10 изобретений, без которых мир был бы другим Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет

На что жалуетесь?

Вернуться