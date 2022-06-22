Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта

Фотограф Уильям Вандиверт работал в журнале LIFE с конца 1930-х до 1948 года. По мере того, как советские и немецкие войска сражались улица за улицей за контроль над столицей Германии в апреле 1945 года, победа союзники становилась все более очевидной. Сразу после окончания битвы Вандиверт запечатлел опустошенный Берлин, а вскоре после этого получил доступ к бункеру Гитлера.
Тысячи мирных жителей погибли в битве за Берлин, включая женщин и детей, а бесчисленное множество других остались без крыши над головой. 30 апреля 1945 года две смерти ознаменовали конец Третьего рейха: смерть Гитлера и смерть Евы Браун, его давней спутницы и (недолгое время) жены.
Вандиверт был первым западным фотографом, получившим доступ к бункеру Гитлера. LIFE опубликовал его фотографии в июле 1945 года. Ниже представлено несколько из этих переизданных снимков; однако большинство фотографий из этой подборки никогда ранее не публиковались и иллюстрируют сюрреалистические, тревожные сцены, которые Вандиверт застал как внутри бункера, так и за его бетонными стенами на улицах разрушенного, побежденного города.
1. Улица Обервальштрассе в центре Берлина стала свидетелем самых ожесточенных боев между немецкими и советскими войсками весной 1945 года.
2. Отступающие немецкие войска частично сожгли бункер Гитлера, а советские вынесли уцелевшие ценности.
4. Военные корреспонденты со свечами осматривают залитый кровью диван (темное пятно на подлокотнике), расположенный в бункере Гитлера.
6. Документы (в основном сводки новостей от 29 апреля, за день до того, как Гитлер и Ева Бруан покончили с собой) внутри бункера Гитлера, Берлин, 1945 год.
11. Корреспондент LIFE Перси Кнаут (слева) разбирает обломки в неглубокой траншее в саду рейхсканцелярии, где, как рассказали Кнауту, были сожжены тела Гитлера и Евы Браун после их самоубийства.
14. Неизвестный касается разрушенной петли двери в бункер Гитлера, сожженной советскими саперами, Берлин, 1945 год.
15. Пустые канистры из-под бензина, которые, видимо, использовали эсэсовцы, чтобы сжечь тела Гитлера и Евы Браун после их самоубийства в бункере, Берлин, 1945 год.
16. Советские солдаты и мирный житель пытаются перенести большого бронзового орла нацистской партии, который когда-то висел над дверным проемом рейхсканцелярии, Берлин, 1945 год.
17. Американский солдат, рядовой Дуглас Пейдж, в насмешку отдает нацистский салют в разбомбленных руинах Берлинского дворца спорта, где Третий рейх часто проводил политические собрания.
18. Многочисленные надписи на Рейхстаге — солдаты оставляют послания в честь павших товарищей, оскорбляют побежденных или просто пишут свои имена.
19. Идеальная метафора для Берлина 1945 года: разбитый глобус и бюст Гитлера среди руин возле разрушенной рейхсканцелярии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фотоподборка интересная, а вот содержание надписей местами вызывает недоумение...
"скорее всего, разграбленный сейф"(с)
"двери в бункер Гитлера, сожженной советскими саперами"(с)
"метафора для Берлина 1945 года: разбитый глобус"(с)
"оскорбляют побежденных"(с) - тут откровенно покоробило.
Хотя каких подписей ждать от "в насмешку отдает нацистский салют"(с) - повезло, что бойцы РККА не увидели - таких шуток тогда не понимали...
Вот так по мелочи искажается история...