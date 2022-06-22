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Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта

Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта

Автор:
22 июня 2022 21:37
Сообщество : Военное
Метки: 1945 год   берлин   бункер гитлера   военное   вторая мировая война   фотографии   
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Фотограф Уильям Вандиверт работал в журнале LIFE с конца 1930-х до 1948 года. По мере того, как советские и немецкие войска сражались улица за улицей за контроль над столицей Германии в апреле 1945 года, победа союзники становилась все более очевидной. Сразу после окончания битвы Вандиверт запечатлел опустошенный Берлин, а вскоре после этого получил доступ к бункеру Гитлера.

Тысячи мирных жителей погибли в битве за Берлин, включая женщин и детей, а бесчисленное множество других остались без крыши над головой. 30 апреля 1945 года две смерти ознаменовали конец Третьего рейха: смерть Гитлера и смерть Евы Браун, его давней спутницы и (недолгое время) жены.

Вандиверт был первым западным фотографом, получившим доступ к бункеру Гитлера. LIFE опубликовал его фотографии в июле 1945 года. Ниже представлено несколько из этих переизданных снимков; однако большинство фотографий из этой подборки никогда ранее не публиковались и иллюстрируют сюрреалистические, тревожные сцены, которые Вандиверт застал как внутри бункера, так и за его бетонными стенами на улицах разрушенного, побежденного города.

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11. Корреспондент LIFE Перси Кнаут (слева) разбирает обломки в неглубокой траншее в саду рейхсканцелярии, где, как рассказали Кнауту, были сожжены тела Гитлера и Евы Браун после их самоубийства.

16. Советские солдаты и мирный житель пытаются перенести большого бронзового орла нацистской партии, который когда-то висел над дверным проемом рейхсканцелярии, Берлин, 1945 год.

17. Американский солдат, рядовой Дуглас Пейдж, в насмешку отдает нацистский салют в разбомбленных руинах Берлинского дворца спорта, где Третий рейх часто проводил политические собрания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1945 год   берлин   бункер гитлера   военное   вторая мировая война   фотографии   
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3  комментария
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31
Maksim Час назад
Историю нужно знать и относиться к ней с уважением.
Фотоподборка интересная, а вот содержание надписей местами вызывает недоумение...
"скорее всего, разграбленный сейф"(с)
"двери в бункер Гитлера, сожженной советскими саперами"(с)
"метафора для Берлина 1945 года: разбитый глобус"(с)
"оскорбляют побежденных"(с) - тут откровенно покоробило.
Хотя каких подписей ждать от "в насмешку отдает нацистский салют"(с) - повезло, что бойцы РККА не увидели - таких шуток тогда не понимали...
Вот так по мелочи искажается история...
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645
Семен Полчаса назад
"Жутковатые снимки" это Сталинград. А здесь так, намусорили немного.
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