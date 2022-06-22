Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта

Тысячи мирных жителей погибли в битве за Берлин, включая женщин и детей, а бесчисленное множество других остались без крыши над головой. 30 апреля 1945 года две смерти ознаменовали конец Третьего рейха: смерть Гитлера и смерть Евы Браун, его давней спутницы и (недолгое время) жены.

Вандиверт был первым западным фотографом, получившим доступ к бункеру Гитлера. LIFE опубликовал его фотографии в июле 1945 года. Ниже представлено несколько из этих переизданных снимков; однако большинство фотографий из этой подборки никогда ранее не публиковались и иллюстрируют сюрреалистические, тревожные сцены, которые Вандиверт застал как внутри бункера, так и за его бетонными стенами на улицах разрушенного, побежденного города.