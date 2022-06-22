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"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто

"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто

Автор:
22 июня 2022 07:41
Сообщество : Таксисты
Метки: Сочи   бизнес класс   вези меня мразь   водитель такси   девушки   истерика   скандал   такси   хабалки   
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Девушки буквально оторвались на таксисте, который приехал на «Хёндай», тогда как они заказывали машину бизнес-класса.

Похоже, сериал под названием "Вези меня, мразь!" никогда не закончится. Клиенты такси, недовольные уровнем сервиса и истерящие из-за любой мелочи, уже становятся классикой жанра.


На этот раз претензии возникли у девушек из Сочи, которые заказали такси бизнес-класса, а получили недорогое авто и водителя в каком-то дешевом костюме. Барышни были настолько разочарованы этой подставой, что решили выместить на таксисте своё негодование. Дамочки истерили, забрасывали ноги на передние сидения, заявив, что раз уж так случилось, будут вести себя как в бизнес-классе.


Нужно отдать должное водителю с его железными нервами. Он ни разу не сорвался и лишь пытался объяснить хабалкам ситуацию. Впрочем, без должного результата.

На видео - истерика в классическом исполнении с обязательными пассажами типа «у вас дешёвый костюмчик», «да вы знаете, кто у меня муж», и «500 рублей я сама заработала.»


Реакция соцсетей была соответствующей

Во всей этой истории смущают представления девушек о том, как ведут себя люди в бизнес-классе. Кто бы им объяснил правила поведения в обществе, а?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   бизнес класс   вези меня мразь   водитель такси   девушки   истерика   скандал   такси   хабалки   
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15  комментариев
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22k
Добрый Алабай Час назад
Есть положительные моменты в исламе. Особенно в разделе "Права женщин".
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4k
Феликс Дзержинский 17 минут назад
А никого не смутил тот факт, что видео было снято пассажирами, а после выложено в интернет. Попахивает постановкой, для набора просмотров в соцсетях.
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13k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Раньше девочек на работу возили в свино-классе, проезжая по ушам, что это "бизнес-класс"... Они и ведут себя соответственно, как всегда... Ничего удивительного.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Дело ясное.

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2k
Past Полчаса назад
Хабалки еще те конечно, но и компания перевозчик тоже не права, бизнес это бизнес. Ничего против хундаев не имею, но заказан был мерседес, а замена масла это проблема перевозчика.
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13k
Типа граф Полчаса назад
На месте её (с её слов) крутого мужа , я бы ей за такие выкидоны за шкирдон бы знатно оттаскал , за ухо и в угол !
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4k
leto2016 46 минут назад
Раньше бы мужа с должности сняли б, и фенитя ля комедия.
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2k
GROMOZEKA Час назад
А.в бизнесе можно копыта на сиденье закидывать?
Или это у них такой тариф «шмара»?
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39k
kalinser Час назад
500р.бизнес-класс они решили две остановки проехать?
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21k
albedo 2 часа назад
Девушки очевидно - хабалки.
Но вот вопрос - заказан был бизнес-класс.
Так почему приехал "эконом" по цене бизнеса?
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18k
homerchik 2 часа назад
"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого автоПосмотреть
"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вот это лыжи! 40-вой растоптанный. Еще и в лицо человеку такое. Тупые дуры, ей-богу.
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1k
Tabas_co 2 часа назад
Всем работникам сферы услуг надо обеспечивать ранний выход на пенсию. С какими идиотками приходится работать! Никакого здоровья не хватит!
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Понравился вопрос "Да вы знаете, как я их заработала?". Похоже, знаем. (((
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