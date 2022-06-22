"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто

Девушки буквально оторвались на таксисте, который приехал на «Хёндай», тогда как они заказывали машину бизнес-класса.
Похоже, сериал под названием "Вези меня, мразь!" никогда не закончится. Клиенты такси, недовольные уровнем сервиса и истерящие из-за любой мелочи, уже становятся классикой жанра.
На этот раз претензии возникли у девушек из Сочи, которые заказали такси бизнес-класса, а получили недорогое авто и водителя в каком-то дешевом костюме. Барышни были настолько разочарованы этой подставой, что решили выместить на таксисте своё негодование. Дамочки истерили, забрасывали ноги на передние сидения, заявив, что раз уж так случилось, будут вести себя как в бизнес-классе.
Нужно отдать должное водителю с его железными нервами. Он ни разу не сорвался и лишь пытался объяснить хабалкам ситуацию. Впрочем, без должного результата.
На видео - истерика в классическом исполнении с обязательными пассажами типа «у вас дешёвый костюмчик», «да вы знаете, кто у меня муж», и «500 рублей я сама заработала.»
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Реакция соцсетей была соответствующей
Во всей этой истории смущают представления девушек о том, как ведут себя люди в бизнес-классе. Кто бы им объяснил правила поведения в обществе, а?
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АНТИФИШКИ
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Или это у них такой тариф «шмара»?
Но вот вопрос - заказан был бизнес-класс.
Так почему приехал "эконом" по цене бизнеса?