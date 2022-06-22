"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за дешёвого авто

Похоже, сериал под названием "Вези меня, мразь!" никогда не закончится. Клиенты такси, недовольные уровнем сервиса и истерящие из-за любой мелочи, уже становятся классикой жанра.

На этот раз претензии возникли у девушек из Сочи, которые заказали такси бизнес-класса, а получили недорогое авто и водителя в каком-то дешевом костюме. Барышни были настолько разочарованы этой подставой, что решили выместить на таксисте своё негодование. Дамочки истерили, забрасывали ноги на передние сидения, заявив, что раз уж так случилось, будут вести себя как в бизнес-классе.