"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного пассажира электрички, избившего подростков-неформалов

Совсем недавно в истринской электричке "блюститель нравов" наехал на молодежь, которая, по его мнению, выглядела как-то не так. Мужчину, обильно сыпавшего матом, не устроил пирсинг подростков. Докопавшись до парней, он разбил одному из них лицо, другого запугал до икоты. При этом, "герой" утверждал, что с полицией всё "порешал" и претензий к нему не будет. Оказалось - показалось.