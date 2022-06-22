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"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного пассажира электрички, избившего подростков-неформалов

"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного пассажира электрички, избившего подростков-неформалов

Автор:
22 июня 2022 07:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   докопался   драка   неформалы   пирсинг   скандал   электричка   
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Совсем недавно в истринской электричке "блюститель нравов" наехал на молодежь, которая, по его мнению, выглядела как-то не так. Мужчину, обильно сыпавшего матом, не устроил пирсинг подростков. Докопавшись до парней, он разбил одному из них лицо, другого запугал до икоты. При этом, "герой" утверждал, что с полицией всё "порешал" и претензий к нему не будет. Оказалось - показалось.

Любителя махать кулаками задержали, и по традиции, глядя прямо в камеру, он принёс извинения. Говорит, что всему виной - алкоголь, которым он злоупотребил вместе с приятелем. Последний, кстати, вёл съемку подвига друга.


"Решала" теперь сидит в камере и наверняка думает: а оно того стоило? На Александра Журавлева завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Агрессивному мужчине может грозить до 7 лет колонии.


Осторожно! В видео присутствует сцены жестокости!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   докопался   драка   неформалы   пирсинг   скандал   электричка   
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7  комментариев
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7k
Енот Потаскун 50 минут назад
Ну, ну, всему виной алкоголь, как же. Может всему виной дурная башка? Я почему-то не иду бурогозить когда выпью, так может не в алкоголе дело?
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1k
pinbalist Полчаса назад
Почему во всём винят алкоголь? Ему что, насильно вливали?
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25k
Ваня 41 минуту назад
вот теперь решает на хате, имбецил...
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2k
Nitroglicerin 46 минут назад
Во ппц.. Я думал что гопники уже вымерли как вид.
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2k
Radugananebe 49 минут назад
Ну, глядишь, посидит, подумает, поумнеет. Хотя, честно сказать, сомнительно. Такие уроды не меняются.
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13k
Алан★Z★ 51 минуту назад
А зачем лицо этого урода скрыли? Пусть все знают в лицо "героев"
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