"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного пассажира электрички, избившего подростков-неформалов

Совсем недавно в истринской электричке "блюститель нравов" наехал на молодежь, которая, по его мнению, выглядела как-то не так. Мужчину, обильно сыпавшего матом, не устроил пирсинг подростков. Докопавшись до парней, он разбил одному из них лицо, другого запугал до икоты. При этом, "герой" утверждал, что с полицией всё "порешал" и претензий к нему не будет. Оказалось - показалось.
Любителя махать кулаками задержали, и по традиции, глядя прямо в камеру, он принёс извинения. Говорит, что всему виной - алкоголь, которым он злоупотребил вместе с приятелем. Последний, кстати, вёл съемку подвига друга.
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"Решала" теперь сидит в камере и наверняка думает: а оно того стоило? На Александра Журавлева завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Агрессивному мужчине может грозить до 7 лет колонии.
Осторожно! В видео присутствует сцены жестокости!
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АНТИФИШКИ
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