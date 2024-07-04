Автор:
04 июля 2024 14:00
Они большие и прекрасные. Посмотрев на них, вы наверняка позволите себе сегодня лишнее пиво или шоколадку - потому что хорошего человека должно быть много! И остального хорошего - тоже.
"Не так-то просто взять кровь для анализа у такого огромного бизона, который весит больше тонны!"
Местные жители говорят, что этому баобабу 6000 лет
Гигантский серый першерон. На фото - одна и та же лошадь с разницей в 5 лет: старея, лошади этой породы сильно светлеют
"Такого крупного чеснока у нас еще не было!"
Вам не кажется крупным этот песик? А он, между прочим, сможет взять вас зубами за пояс, не приподнимаясь на задние
"Впервые вижу такой гигантский хвост!"
"Ничего себе авокадо! Обычный плод - для сравнения"
"В детстве папа возил меня кормить бизонов. Вот это были громадины!"
"Папа так гордился выращенным им арбузом... Бедняга! Он был очень расстроен, узнав, что это всего лишь гигантский оругец!"
Самый пушистый пес в мире
Интересно, бабушка раскормила собаку или завела белого медведя?
Вся семья старалась! Вместе с соседями!
Если вы еще не видели настоящую лягушку-быка, то вам сюда!
"Шеф службы безопасности Белого дома - большой человек. Во всех смыслах этого слова"
Халк - самый крупный в мире питбуль
"Я сделала для брата на день рождения самый большой в мире макарун!"
Элвис живет в Австралийском парке рептилий. Он самый большой в мире морской крокодил
"Самая крупная в моей жизни шелковица!"
"Мистер Падди - очень большой котик!"
Еще один котик, который очень хорошо питается
"Нет, он точно не белый медведь! И даже не родственник!"
"Сегодня заказал доставку овощей. Вот какую морковь мне привезли!"
Альбатрос. Крупная птичка!
Самый длинный в мире собачий нос - он вот такой
Победитель конкурса на самую крупную тыкву. Победил по праву!
"Самая крупная белка с нашего двора!"
"Я долго искал самое большое сиденье для своего унитаза - и все-таки я его нашел!"
Где-то в глубоком синем море...
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама
Более толерантно - один из родителей :)