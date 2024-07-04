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Хорошего должно быть много!

Хорошего должно быть много!

Автор:
04 июля 2024 14:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: вот это да!   гиганты   интересно   картинки   неожиданно   факты   фото   фотосвидетельства   
1925
41
Они большие и прекрасные. Посмотрев на них, вы наверняка позволите себе сегодня лишнее пиво или шоколадку - потому что хорошего человека должно быть много! И остального хорошего - тоже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   гиганты   интересно   картинки   неожиданно   факты   фото   фотосвидетельства   
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11  комментариев
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125
RD Час назад
Комментарий к фото
Вообще-то это повар. У него даже на футболке написано
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18k
Сергей 53 секунды назад
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12k
vasilykopkov 22 минуты назад
Комментарий к фото
Это не "жирненькая чайка", это утка...
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12k
Zhora 24 минуты назад
В Америке вообще белки какие-то здоровые и жирные, размером наверное раза в 2-3 больше наших.

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42k
АнтонПолднев 44 минуты назад
А это точно мама-овца? А то что-то у этой мамы подозрительно свисает между задних ног...

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63k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
А это не утка разве?)
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63k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Как то слишком подозрительно собачка на нее смотрит...может она уже видела что то еще с этой морковкой)
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23k
homerchik Час назад
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13k
Krapiv Час назад
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глаза собаки говорят: "замуж тебе пора"
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1328 постов (1257 в горячем)

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