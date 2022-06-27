12 фотографий, которые раскрывают внутреннюю суть разных предметов

Внешний вид - это не единственное впечатление, которое помогает нам оценить содержание разных объектов. То, что скрыто, иногда гораздо важнее, чем то, что мы видим на первый взгляд. В этом посте вы увидите фотографии внутреннего мира некоторых вещей.

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Внутренняя часть "Статуи свободы" представляет собой винтовую лестницу 0 Источник:

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Бильярдный шар в разрезе 0 Источник:

Так внутри выглядит Лэнд Ровер 0 Источник:

Бар внутри тысячелетнего баобаба 0 Источник:

Пизанская башня 0 Источник:

Зажигалка в разрезе 0 Источник:

Теннисный мяч состоит из нескольких слоёв 0 Источник:

Вот что нашли внутри срубленной старой ели 0 Источник:

Ребро кита 0 Источник:

Устройство наушников 0 Источник:

Подстриженные деревья в разрезе 0 Источник: