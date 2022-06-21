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Советская «семёрка»: техника, ставшая символом эпохи и живущая сегодня в модификациях

Советская «семёрка»: техника, ставшая символом эпохи и живущая сегодня в модификациях

Автор:
21 июня 2022 22:05
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Стиральные машины   ностальгия   пылесосы   символ эпохи   советская техника   ушедшая эпоха   холодильники   
1405
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Двадцатый век считается веком научно-технического прогресса, ведь именно в это столетие изобрели практически всю бытовую и другую технику, которой пользуются люди до сих пор, правда, в современных модификациях. В СССР тоже есть множество приборов, которые прочно вошли и в жизнь и в память советского человека.

Круглый пылесос «Сатурн» отличался не только нетривиальным дизайном, но и имел очень неплохие характеристики и умел не только всасывать, но и, напротив, выдувать воздух. Производство пылесоса началось в 1963 году в Вильнюсе.

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«Чудо»-печь позволяла готовить без пригорания еды, поскольку нагревалась именно крышка. По сути дела, это советская мультиварка, которая, что удивительно, и сейчас производится в Челябинске.

ЗиЛ «Москва», как и другие советские холодильники, казалось бы, может простоять и работать еще столетие из-за своей прочности. Кстати, у многих в России они так и стоят. Помимо дизайна, холодильник обладает объемом в 240 литров и температура охлаждения в нем может опускаться до -10 градусов.

«Воронеж-2». Именно этим миксером со скоростью вращения 12 тысяч оборотов за 60 секунд взбивались самые вкусные молочные коктейли, причем во всех кафе СССР.

Стиральная машина «Малютка» начала производиться с начала 70-х до конца 90-х годов, но размерами была в разы меньше нынешних аналогов. Да и не нужно было никому особо больших машинок, «Малютка», хоть и не была особо мощной, отлично справлялась со своей основной задачей – со стиркой.

Многие лепили пельмени с помощью специально пельменницы, но была и вот такая пельменница в форме пистолета. С помощью двух трубок можно было и нарезать тесто правильными кругами и слепить две части в одну.

Все мы любим поесть шашлыки на природе, но не всегда есть такая возможность. В СССР в таких случаях на помощь приходила электрошашлычница, работающая от розетки. Кстати, выпускаются они и по сей день.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Стиральные машины   ностальгия   пылесосы   символ эпохи   советская техника   ушедшая эпоха   холодильники   
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6  комментариев
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2k
Yus 17 минут назад
А современные пылесосы только всасывают? Выдувать не умеют?

Все советские пылесосы, не только "Сатурн", были одной схемы, можно было шланг не только спереди прикрутить, но и сзади. Даже бытовая примочка для них была, краскопульт.
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1k
emporio_ss 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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51
Разрушитель твоей мечты 11 минут назад
У нас дома был такой пистолет. только он не для пельменей, а для вареников. Довольно крупный "пельмень" из него выходит. Пылесос до сих пор жив, но не Сатурн, а Вихрь. А малютка и ЗиЛ мне на севере, когда служил, по наследству достались от бывшего квартиросъемщика в Североморске.
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15k
Bill 21 минуту назад
Пылесос «Сатурн» - зачет, однозначно.
А вот шашлычница - полная шняга. Сушила мясо вместо того, чтобы жарить.
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1k
alex Полчаса назад
Комментарий к фото
заверните две
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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