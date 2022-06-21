Советская «семёрка»: техника, ставшая символом эпохи и живущая сегодня в модификациях

Двадцатый век считается веком научно-технического прогресса, ведь именно в это столетие изобрели практически всю бытовую и другую технику, которой пользуются люди до сих пор, правда, в современных модификациях. В СССР тоже есть множество приборов, которые прочно вошли и в жизнь и в память советского человека.
Круглый пылесос «Сатурн» отличался не только нетривиальным дизайном, но и имел очень неплохие характеристики и умел не только всасывать, но и, напротив, выдувать воздух. Производство пылесоса началось в 1963 году в Вильнюсе.
«Чудо»-печь позволяла готовить без пригорания еды, поскольку нагревалась именно крышка. По сути дела, это советская мультиварка, которая, что удивительно, и сейчас производится в Челябинске.
ЗиЛ «Москва», как и другие советские холодильники, казалось бы, может простоять и работать еще столетие из-за своей прочности. Кстати, у многих в России они так и стоят. Помимо дизайна, холодильник обладает объемом в 240 литров и температура охлаждения в нем может опускаться до -10 градусов.
«Воронеж-2». Именно этим миксером со скоростью вращения 12 тысяч оборотов за 60 секунд взбивались самые вкусные молочные коктейли, причем во всех кафе СССР.
Стиральная машина «Малютка» начала производиться с начала 70-х до конца 90-х годов, но размерами была в разы меньше нынешних аналогов. Да и не нужно было никому особо больших машинок, «Малютка», хоть и не была особо мощной, отлично справлялась со своей основной задачей – со стиркой.
Многие лепили пельмени с помощью специально пельменницы, но была и вот такая пельменница в форме пистолета. С помощью двух трубок можно было и нарезать тесто правильными кругами и слепить две части в одну.
Все мы любим поесть шашлыки на природе, но не всегда есть такая возможность. В СССР в таких случаях на помощь приходила электрошашлычница, работающая от розетки. Кстати, выпускаются они и по сей день.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все советские пылесосы, не только "Сатурн", были одной схемы, можно было шланг не только спереди прикрутить, но и сзади. Даже бытовая примочка для них была, краскопульт.
А вот шашлычница - полная шняга. Сушила мясо вместо того, чтобы жарить.