Советская «семёрка»: техника, ставшая символом эпохи и живущая сегодня в модификациях

Двадцатый век считается веком научно-технического прогресса, ведь именно в это столетие изобрели практически всю бытовую и другую технику, которой пользуются люди до сих пор, правда, в современных модификациях. В СССР тоже есть множество приборов, которые прочно вошли и в жизнь и в память советского человека.