15 увлекательных изображений невероятных вещей

По мнению классиков, любознательность - это прекраснейшее качество человека. Любознательные люди интересуются всем на свете, хотят понять и постигнуть как можно больше нового. В этом посте вы увидите фотографии, которые расширят ваш кругозор.

0

Извержение, которое произошло 10 апреля 2021 года в Сент-Винсенте 0 Источник:

×

×

Вот как выглядит внутренняя часть золотых хранилищ в Форт-Ноксе, сделанных десятилетия назад во время одного из редких случаев, когда хранилище было открыто для публики 0 Источник:

Это не диорама. Это настоящий остров, полный людей и животных, которые пережили наводнения в Малайзии 0 Источник:

Это самая старая маска, когда-либо обнаруженная, по оценкам учёных ей 9000 лет 0 Источник:

Книжный магазин Zhongshuge в Чэнду, Китай. На 3200 квадратных метрах тут расположилось около 80 тысяч книг 0 Источник:

Водопад Вэй Соудонг в Мегхалае, Индия 0 Источник:

Французские фермеры используют огонь, чтобы спасти свои виноградники в холодные ночи 0 Источник:

Венесуэльская моль 0 Источник:

Самый длинный в мире мост Даньян – Куньшаньский виадук в Китае, на строительство которого ушло 4 года, труд 10 000 человек и 8,5 миллиарда долларов 0 Источник:

Соляные шахты Гармсара, Иран 0 Источник:

Свадебное платье, сделанное из парашюта, который спас жизнь ее мужа во Второй мировой войне 0 Источник:

Череп Левиафана мелвиллов по сравнению с человеком. Этот хищный кит был обладателем самых больших зубов в истории, некоторые из них достигали 36 см в длину 0 Источник:

Белый храм, Таиланд 0 Источник:

Так растёт спаржа 0 Источник: