15 увлекательных изображений невероятных вещей

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По мнению классиков, любознательность - это прекраснейшее качество человека. Любознательные люди интересуются всем на свете, хотят понять и постигнуть как можно больше нового. В этом посте вы увидите фотографии, которые расширят ваш кругозор.
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Вот как выглядит внутренняя часть золотых хранилищ в Форт-Ноксе, сделанных десятилетия назад во время одного из редких случаев, когда хранилище было открыто для публики
Это не диорама. Это настоящий остров, полный людей и животных, которые пережили наводнения в Малайзии
Книжный магазин Zhongshuge в Чэнду, Китай. На 3200 квадратных метрах тут расположилось около 80 тысяч книг
Самый длинный в мире мост Даньян – Куньшаньский виадук в Китае, на строительство которого ушло 4 года, труд 10 000 человек и 8,5 миллиарда долларов
Свадебное платье, сделанное из парашюта, который спас жизнь ее мужа во Второй мировой войне
Череп Левиафана мелвиллов по сравнению с человеком. Этот хищный кит был обладателем самых больших зубов в истории, некоторые из них достигали 36 см в длину
Источник:
АНТИФИШКИ
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