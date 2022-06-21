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15 увлекательных изображений невероятных вещей

15 увлекательных изображений невероятных вещей

Автор:
21 июня 2022 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Невероятные   вещи   интерес   кругозор   любознательность   увлекательные   
1846
16
По мнению классиков, любознательность - это прекраснейшее качество человека. Любознательные люди интересуются всем на свете, хотят понять и постигнуть как можно больше нового. В этом посте вы увидите фотографии, которые расширят ваш кругозор.
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Источник:

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Метки: Изображения   Невероятные   вещи   интерес   кругозор   любознательность   увлекательные   
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8  комментариев
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
"Извержение, которое произошло 10 апреля 2021 года в Сент-Винсенте"
НА Сент-Винсенте... Это остров, а потому - НА... НА Сахалине, НА Корсике, млять, НА Камчатке даже... Когда ж вы родной язык-то выучите...
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244
Makfatym 6 минут назад
Комментарий к фото
теперь уж нету такова
поговаривают что всё золото стырили...
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2k
perekrestok 24 минуты назад
Был однажды в соляной выработке на глубине 600 метров.. Реально там где соль уже забрали офигенные пустые залы. Больше чем зал Кремлевского дворца. Ездили там на электромобилях, просто ужасные лабиринты. Местный работник остановил нас и попросил закрыть фонари (у каждого были). Стало темно как никогда не видел. Ну и есть специальные места где соль разноцветная и лежит прослоями. Красиво, но как подумаешь что там можно заблудиться - оторопь берет.
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1k
Алексей 43 минуты назад
Как оказалось,я не любознательный человек, ибо пох
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
"Череп Левиафана мелвиллов"
Череп Мелвиллова Левиафана... Который раз уже - учи русский...
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