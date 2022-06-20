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Полноприводный грузовик из ГДР: Robur LO2002

Полноприводный грузовик из ГДР: Robur LO2002

Автор:
20 июня 2022 17:13
Сообщество : RealFishki
Метки: ГДР   авто   грузовик   интересное   история   немецкое авто   
478
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За небольшой период своего существования ГДР смогла отличиться, выпуская прогрессивные автомобили. Они могли работать не в одной отрасли народного хозяйства.
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Источник:

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Метки: ГДР   авто   грузовик   интересное   история   немецкое авто   
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3  комментария
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3k
Николаевич 4 часа назад
Геноссе – братишка от ГАЗ66?
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294
Lexx 45 минут назад
Всего 75 "лошадей" это же ужас как мало, для машины такого класса.
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46k
Элек Мек 4 часа назад
Ещё из ГДР были грузовики ИФА.
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