Полноприводный грузовик из ГДР: Robur LO2002

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За небольшой период своего существования ГДР смогла отличиться, выпуская прогрессивные автомобили. Они могли работать не в одной отрасли народного хозяйства.
Robur LO2002 - хороший представитель целого семейства грузовиков производства компании Robur Verkel, которая появилась ещё в 1946 году. Первый бескапотный грузовик завод выпустил на рынок в 1961 году и после этого базовая модель стала постепенно модернизироваться. Robur LO2002 появился в 1974 году и у него была отличительная грузоподъёмность (3т), улучшенными тормозами и усиленной рамой. Но внешний вид остался прежним.
В кабине было два полноценных места, а сзади два жёстких откидных сидения. Между водителем и его соседом был капот, под которым прятался двигатель объёмом 5,3 л и мощностью 75 л.с.
У Robur LO2002 были все ведущие колёса, поэтому предназначение у него было соответствующее: некоторые грузовики этой серии работали на гражданке, но чаще всего они работали на вооружённые силы ГДР.
У Robur LO2002 были все ведущие колёса, поэтому предназначение у него было соответствующее: некоторые грузовики этой серии работали на гражданке, но чаще всего они работали на вооружённые силы ГДР.
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Для гражданских нужд на базе Robur LO2002 изготавливали обыкновенные бортовые грузовики и пожарные автомобили.
Robur LO2002 выпускали до 1995 года. Германия к тому моменту уже объединилась, а завод Robur Verkel так и не смог привыкнуть к новым реалиям и обанкротился. После него остались лишь уже выпущенные автомобили. В основном грузовики остались на территории ГДР, но в 80-х годах небольшая партия оказалась в СССР. В нашей стране они не были столь заметны, как те же IFA-W50 или чехословацкие Tatra, но все же изредка их можно было увидеть.
Но сегодня Robur LO2002 - это часть истории. Этот грузовик хоть и не стал таким же популярным как IFA-W50, но он всё равно работал рядом с другими средними грузовиками или же поддерживал войска. Также он попал в нашу страну и остался здесь после развала СССР. Остаётся только надеяться, что есть те, кто решил сохранить эту машину в качестве музейного экспоната.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ГДР авто грузовик интересное история немецкое авто
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