Полноприводный грузовик из ГДР: Robur LO2002

Robur LO2002 выпускали до 1995 года. Германия к тому моменту уже объединилась, а завод Robur Verkel так и не смог привыкнуть к новым реалиям и обанкротился. После него остались лишь уже выпущенные автомобили. В основном грузовики остались на территории ГДР, но в 80-х годах небольшая партия оказалась в СССР. В нашей стране они не были столь заметны, как те же IFA-W50 или чехословацкие Tatra, но все же изредка их можно было увидеть.