15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов

Каждый хотя бы раз или два в жизни переживал на собственной шкуре трагические происшествия с прической. А если вас нельзя назвать везунчиком, то, возможно один или даже два раза за один год вы возвращались из парикмахерской со слезами на глазах. Независимо от того, был ли это ваш собственный выбор, или ваш парикмахер двигал ножницами не в том направлении, иногда случаются катастрофы с волосами.

Тот момент, когда хочется быть с кучерявыми и прямыми волосами одновременно