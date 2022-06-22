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15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов

15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов

Автор:
22 июня 2022 08:33
Метки: в мире   волосы   люди   подборка   прическа   фотографии   
699
16

Предпочтения некоторых людей в плане причесок способны удивить даже опытных парикмахеров. В продолжении поста фотографии забавных и неудачных стрижек, которые могут вызвать массу вопросов

Каждый хотя бы раз или два в жизни переживал на собственной шкуре трагические происшествия с прической. А если вас нельзя назвать везунчиком, то, возможно один или даже два раза за один год вы возвращались из парикмахерской со слезами на глазах. Независимо от того, был ли это ваш собственный выбор, или ваш парикмахер двигал ножницами не в том направлении, иногда случаются катастрофы с волосами. 

 

Тот момент, когда хочется быть с кучерявыми и прямыми волосами одновременно


×
×

 

Прическа Джоди Фостер в 1987 году


 

Мужчина из Чехии, который уже давно прославился своей странноватой причёской


 

Эта женщина могла бы попасть в книгу рекордов Гинесса за самый высокий начёс в мире 


 


 

Когда в парикмахерской предупредил, что пробор должен быть четко выраженным, а тебе выбрили борозду⁠⁠


 

Были допущены ошибки


 

Возможно, эта женщина попросила сделать ей стрижку в форме цветка


 

Самый преданный фанат фирмы Nike


 


 

Это сделано одновременно плохо и хорошо


 

Стрижка каскад в исполнении безумного парикмахера


 

От этой стрижки исходят флюиды Медузы* Горгоны


 

Неужели клиент сам захотел выглядеть так?


 


 

Довольно экстравагантная причёска


 

«Увидела этого парня в Тик-Токе, не знаю что сказать»


 


* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   волосы   люди   подборка   прическа   фотографии   
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5  комментариев
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13k
Рафаэль Закиров 4 минуты назад
Как вас стричь? - Я люблю Сатурн. - Ни слова больше!
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makc 4 минуты назад
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2k
perekrestok 4 минуты назад
Есть такая народная мудрость: "По одежке встречают, по уму провожают". Это про соответствие формы и содержания. Тут во многих случаях форма соответствует содержанию - мягко говоря неадекваты.
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13k
Типа граф 9 минут назад
Комментарий к фото
Я в детстве отца так подстриг .
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веселый просто 13 минут назад
Четкие пацанчики
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