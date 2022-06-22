15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов

Предпочтения некоторых людей в плане причесок способны удивить даже опытных парикмахеров. В продолжении поста фотографии забавных и неудачных стрижек, которые могут вызвать массу вопросов
Каждый хотя бы раз или два в жизни переживал на собственной шкуре трагические происшествия с прической. А если вас нельзя назвать везунчиком, то, возможно один или даже два раза за один год вы возвращались из парикмахерской со слезами на глазах. Независимо от того, был ли это ваш собственный выбор, или ваш парикмахер двигал ножницами не в том направлении, иногда случаются катастрофы с волосами.
Тот момент, когда хочется быть с кучерявыми и прямыми волосами одновременно
Прическа Джоди Фостер в 1987 году
Мужчина из Чехии, который уже давно прославился своей странноватой причёской
Эта женщина могла бы попасть в книгу рекордов Гинесса за самый высокий начёс в мире
Когда в парикмахерской предупредил, что пробор должен быть четко выраженным, а тебе выбрили борозду
Были допущены ошибки
Возможно, эта женщина попросила сделать ей стрижку в форме цветка
Самый преданный фанат фирмы Nike
Это сделано одновременно плохо и хорошо
Стрижка каскад в исполнении безумного парикмахера
От этой стрижки исходят флюиды Медузы* Горгоны
Неужели клиент сам захотел выглядеть так?
Довольно экстравагантная причёска
«Увидела этого парня в Тик-Токе, не знаю что сказать»
«До и после того, мой постоянный парикмахер спросил, не хочу ли я „усовершенствовать“ свой внешний вид»
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий
- Удивительная архитектура храмов Индии
- Слишком много вопросов без единого ответа: 17 удивительных стрижек
- 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках
- 20+ людей, которым жизнь подбросила не очень приятные сюрпризы