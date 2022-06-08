Удивительная архитектура храмов Индии

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Индия полна загадок, истории и красоты - а особенно её удивительные храмы. Это настоящие архитектурные шедевры, которые не вписываются в какие-то определённые рамки. Они полны тончайших и интересных деталей, которые можно рассматривать и изучать часами. Посмотрим на некоторые примеры архитектуры храмов Индии.
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Джайнский храм Луна Васахи 13 века, полностью построенный из белого мрамора. Раджастхан, Индия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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