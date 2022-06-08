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Удивительная архитектура храмов Индии

Удивительная архитектура храмов Индии

Автор:
08 июня 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   архитектура   в мире   красиво   подборка   строения   фото   фотографии   храмы   храмы Индии   
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Индия полна загадок, истории и красоты - а особенно её удивительные храмы. Это настоящие архитектурные шедевры, которые не вписываются в какие-то определённые рамки. Они полны тончайших и интересных деталей, которые можно рассматривать и изучать часами. Посмотрим на некоторые примеры архитектуры храмов Индии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   архитектура   в мире   красиво   подборка   строения   фото   фотографии   храмы   храмы Индии   
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