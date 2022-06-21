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Уже не маленькие: угадываем отечественных звезд на детских фото

Уже не маленькие: угадываем отечественных звезд на детских фото

Автор:
21 июня 2022 11:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   угадай звезд по фото   фото   шоу бизнес   
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В детстве звезды выглядели совершенно иначе. Повзрослев, многие изменили форму носу, сделали пластику, похудели и постарели в конце концов. Сегодня мы решили устроить небольшой квест для читателей и показать фото до и после. В конце статьи вы найдете имена всех звезд, если кого-то не признали.


Попробуйте угадать, кто изображен на детских фото. Если нажать на картинку, то увидите взрослую звезду.

1 Екатерина Варнава

2 Максим

3 Сергей Безруков

4 Полина Гагарина

5 Алла Пугачева

6 Зоя Бербер

7 Гавриил Гордеев

8 Катерина Шпица

9 Антон Богданов

10 Светлана Пермякова

11 Юлия Меньшова

12 Татьяна Догилева

13 Мария Горбань

Источник:

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   угадай звезд по фото   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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2k
Медвежопок 2 часа назад
а нафига оно вертится? Автор, переделай, пожалуйста, ппц как неаккуратно вышел пост.
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17k
Сергей 3 минуты назад
Я многих и так бы не узнал, хотя фамилии вроде на слуху
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3k
Alexander Parshuto 19 минут назад
Да я большую часть в принципе не знаю кто это...
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2k
Bar Полчаса назад
А где звезды? Вижу каких то уеб*анов и бл*ядей.
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5k
Алексей 36 минут назад
10-больше на Чулпан Хаматову похожа.
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1k
Rabie Liz Час назад
Все дети милые в детстве, пока не вырастут.
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43k
Прискорбный Скиталец Час назад
Звезды? 90% хз кто эти люди
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2k
vasilykopkov Час назад
Догилева, Безруков, Пугачева, ну ещё Меньшова...
Остальные - это кто?
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21k
Serg2001 Час назад
Я и взрослых то мало кого знаю. Видать такие "звёзды".
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15k
Вася Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Ivan 2 часа назад
Четверых знаю...
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
в олд версии не работает...
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