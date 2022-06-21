Уже не маленькие: угадываем отечественных звезд на детских фото

В детстве звезды выглядели совершенно иначе. Повзрослев, многие изменили форму носу, сделали пластику, похудели и постарели в конце концов. Сегодня мы решили устроить небольшой квест для читателей и показать фото до и после. В конце статьи вы найдете имена всех звезд, если кого-то не признали.
Попробуйте угадать, кто изображен на детских фото. Если нажать на картинку, то увидите взрослую звезду.
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1 Екатерина Варнава
2 Максим
3 Сергей Безруков
4 Полина Гагарина
5 Алла Пугачева
6 Зоя Бербер
7 Гавриил Гордеев
8 Катерина Шпица
9 Антон Богданов
10 Светлана Пермякова
11 Юлия Меньшова
12 Татьяна Догилева
13 Мария Горбань
Источник:
АНТИФИШКИ
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