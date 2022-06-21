Уже не маленькие: угадываем отечественных звезд на детских фото

В детстве звезды выглядели совершенно иначе. Повзрослев, многие изменили форму носу, сделали пластику, похудели и постарели в конце концов. Сегодня мы решили устроить небольшой квест для читателей и показать фото до и после. В конце статьи вы найдете имена всех звезд, если кого-то не признали.