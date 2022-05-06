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Победители фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021

Победители фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021

Автор:
06 мая 2022 15:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: итоги конкурса   победители конкурса   победители фотоконкурса   профессиональные фотографии   фотографии-финалисты   фотоконкурс   хорошие снимки   
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Представляем итоги конкурса One Eyeland Photography Awards 2021 года. Золотым фотографом года был назван Элдон Лау из Гонконга. В конкурсе принимали участие более 3300 работ из 56 стран. В общей сложности судьи раздали 23 статуэтки-фотокамеры, и назвали 18 золотых, 53 серебряных, 269 бронзовых чемпионов и 291 финалиста. Наши поздравления победителям!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: итоги конкурса   победители конкурса   победители фотоконкурса   профессиональные фотографии   фотографии-финалисты   фотоконкурс   хорошие снимки   
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