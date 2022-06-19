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Павильон СССР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году

Павильон СССР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году

Автор:
19 июня 2022 22:09
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
534
16
Сегодня предлагаю посмотреть, как выглядел советский павильон на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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MidMaster Час назад
Я думаю, что это было отличное время для СССР
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1k
Dimon 22 минуты назад
К сожалению ни с 1900 , ни с 1937, ни тем более с 1991 в России ничего в этом смысле не изменилось: миллионы тратим на показуху, на выставки, на павильоны с черным икрой, на парады и т.д. Да, в плане политическом это конечно тоже важно, но сначала хотелось бы закрыть вопрос с уровнем жизни населения, особенно в провинции.
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14k
vikklu 59 минут назад
Какой в звизду "автоматический"?
Обычный вертикальный фрезер с ещё допотопной коробкой скоростей. Как обычно, слизан с немцев. Автоматический, эт когда загружаешь пруток или заготовку и он сам всё делает, после нажатия кнопки "Пуск". Это либо ЧПУ, либо многошпиндельные автоматы.
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