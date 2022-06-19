Павильон СССР на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году

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19 июня 2022 22:09
Сегодня предлагаю посмотреть, как выглядел советский павильон на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году.
2.
Общий вид внутри павильона
3.
Выставка советских космических аппаратов и статуя Ленина
4.
Выставка советских космических аппаратов. Спутник I
5.
Автоэкспонаты. ЗИЛ (слева) и Москвич (справа)
6.
Парфюмерная выставка в советском павильоне
7.
Советские радиоприемники на выставке
8.
Автоматический вертикальный фрезерный станок, изготовленный экспериментальным научно-исследовательским институтом "Станкоконструкция"
9.
Посетители рассматривают советские оптические приборы для геологических, минералогических и металлографических исследований
10.
Посетители осматривают макет станции метро "Комсомольская"
11.
Посетители осматривают меха, выставленные в павильоне СССР
12.
Модель пассажирского самолета Ту-114
13.
Посетители осматривают книги, выставленные вокруг бюста автора Максима Горького
14.
Посетители возле киоска, торгующего книгами, изданными в СССР
15.
Посетители у киоска, торгующего изделиями, сделанными в Хохломе
16.
Уличное кафе Россия у Советского павильона
Источник:
АНТИФИШКИ
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