Зацелованный: кот не в восторге от нежностей хозяев

Только хозяевам пушистых балбесов знакомо то самое всепоглощающее чувство, которое невозможно сдерживать при виде своей пушистой мордочки, и хозяева котика из этого видео знают об этом не понаслышке.

Они не могут сдержать чувства и эмоции при виде своего котофея настолько, что существует небольшое подозрение, будто кот уже устал от таких ярких проявлений чувств и мягко намекает им, чтобы они прекращали это безобразие.