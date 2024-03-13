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Сообщество Без кота и жизнь не та 2126 постов • 506 подписчиков подписаться
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Зацелованный: кот не в восторге от нежностей хозяев

Зацелованный: кот не в восторге от нежностей хозяев

Автор:
13 марта 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
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Кот устал от ярких проявлений чувств хозяев и начал высказывать им своё недовольство.

Только хозяевам пушистых балбесов знакомо то самое всепоглощающее чувство, которое невозможно сдерживать при виде своей пушистой мордочки, и хозяева котика из этого видео знают об этом не понаслышке.

Они не могут сдержать чувства и эмоции при виде своего котофея настолько, что существует небольшое подозрение, будто кот уже устал от таких ярких проявлений чувств и мягко намекает им, чтобы они прекращали это безобразие.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
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parallax Полчаса назад
Бедная животина.
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Krasin

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