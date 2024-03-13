Зацелованный: кот не в восторге от нежностей хозяев

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Кот устал от ярких проявлений чувств хозяев и начал высказывать им своё недовольство.
Только хозяевам пушистых балбесов знакомо то самое всепоглощающее чувство, которое невозможно сдерживать при виде своей пушистой мордочки, и хозяева котика из этого видео знают об этом не понаслышке.
Они не могут сдержать чувства и эмоции при виде своего котофея настолько, что существует небольшое подозрение, будто кот уже устал от таких ярких проявлений чувств и мягко намекает им, чтобы они прекращали это безобразие.
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