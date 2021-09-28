Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались

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Звезда «Стражей галактики» и бывший профессиональный рестлер приютил трёхмесячного щенка, откликнувшись на объявление в сети. Согласно ему, собаку по кличке Сейдж нашли «поедающей мусор» и с многочисленными травмами.
Ветеринары провели щенку операцию по удалению металлической цепи, которая впилась ему в шею. Кроме того, у собаки были проблемы с кожей и когтями, которые также устранили в организации по защите животных во Флориде. Как отметили ветеринары, несмотря на сильную боль, «во время осмотра щенок продолжал вилять хвостом».
Батиста рассказал в своём инстаграме о том, что приютил щенка в середине сентября, заодно назначив награду за информацию о том, кто издевался над животным.
Батиста рассказал в своём инстаграме о том, что приютил щенка в середине сентября, заодно назначив награду за информацию о том, кто издевался над животным.
"Я лично вручу 5 тысяч долларов наличными тому, кто предоставит сведения, которые помогут найти и арестовать того больного куска дерьма, который сделал это. Также дополнительные 1500 долларов предлагает организация Humane Society. Если вы что-нибудь знаете, пожалуйста, свяжитесь с нами."
Спустя несколько дней Батиста рассказал, что с щенком всё хорошо, но найти тех, кто издевался над ним, пока не получилось. Также он сообщил, что его коллега, Микки Рурк, пообещал добавить от себя тысячу долларов за сведения о преступнике, а юридическая фирма из Тампы-Бэй ещё пять тысяч долларов.
Это не первый случай за последнее время, когда актёры рассказывают о питомцах, которых они приютили. В августе звезда «Отряда самоубийц» Давид Дастмалчян показал кошку по кличке Бубльгум, которую он нашёл на съёмках фильма и оставил себе.
Это не первый случай за последнее время, когда актёры рассказывают о питомцах, которых они приютили. В августе звезда «Отряда самоубийц» Давид Дастмалчян показал кошку по кличке Бубльгум, которую он нашёл на съёмках фильма и оставил себе.
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