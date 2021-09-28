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Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались

Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались (4 фото)

Автор:
28 сентября 2021 11:14
Сообщество : Животные
Метки: Дэйв Батиста п   в мире   добро   животные   люди   поступок   собака   щенок   
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Звезда «Стражей галактики» и бывший профессиональный рестлер приютил трёхмесячного щенка, откликнувшись на объявление в сети. Согласно ему, собаку по кличке Сейдж нашли «поедающей мусор» и с многочисленными травмами.

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Метки: Дэйв Батиста п   в мире   добро   животные   люди   поступок   собака   щенок   
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1  комментарий
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Victor Час назад
что за нелюди, такой славный щенок.
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