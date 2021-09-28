Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались

Спустя несколько дней Батиста рассказал, что с щенком всё хорошо, но найти тех, кто издевался над ним, пока не получилось. Также он сообщил, что его коллега, Микки Рурк, пообещал добавить от себя тысячу долларов за сведения о преступнике, а юридическая фирма из Тампы-Бэй ещё пять тысяч долларов.



Это не первый случай за последнее время, когда актёры рассказывают о питомцах, которых они приютили. В августе звезда «Отряда самоубийц» Давид Дастмалчян показал кошку по кличке Бубльгум, которую он нашёл на съёмках фильма и оставил себе.