16 провокационных рисунков, показывающих скрытую сторону нашего общества

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Наше современное общество не такое положительное, как нам хотелось бы. И чтобы показать его обратную сторону и рассказать о социальных проблемах, на которые все стараются закрыть глаза, талантливый иллюстратор и карикатурист из Нью-Йорка Корен Шадми создал провокационные работы, наводящие на размышления.
Крупные корпорации стараются скрыть доказательства наступления глобального потепления
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Зависимость от соцсетей
У детей с доступом к высшему образованию есть больше возможностей чего-то добиться в жизни, чем у тех, кто этого лишён
Мы в плену у Интернета
Скидки и распродажи вымогают наши деньги
Как произвести впечатление на собеседовании
Изоляция
Не вкладывайте деньги в сомнительные банки
Попасть в хорошее учебное заведение становится все труднее
Имущие и неимущие
Кто прячется под аватарками в соцсетях?
Остерегайтесь тех, кто говорит за вас
Как оставаться сосредоточенным и не отвлекаться на работе
После расставания многие заполняют пустоту работой
Матушка-природа, покрытая бетоном
Бесконечный просмотр новостной ленты в соцсетях превращает нас в роботов
Слухи действуют отравляюще
Источник:
АНТИФИШКИ
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Во-первых, это не скрыто от общества и люди это видят, если хотят. Кроме того, это открыта часть нашей жизни. Что закрытого в соц сетях и проблемах ими вызванных? Почему не говорят о положительных моментах мой сетей? Посему никто не говорит о том, что можно выйти на связь с родителями, расположенными за пару тысяч километров от тебя и узнать о их самочувствии?
Поехали обсирать каждую из картинок:
1. ГЛобальное потепление и индустрия - две не связанные между собой темы. Гретотублерить уже не модно как пару лет, вирусы подавай.
2. Зависимость от соцсетей есть далеко не у всех. Подумаешь я на фишках по несколько часов в день... Далеко не все сидят в соц сетях. Проблема есть? Есть. Но это как наркомания, ей подвержена только малая часть общества.
3. У детей с доступом к высшему образованию есть больше возможностей чего-то добиться в жизни, чем у тех, кто этого лишён. Открою секрет автору этого поста, в этом смысл высшего образования. Ты ломаешь зубы о гранит науки, пока твой сосед по парте грызёт эту парту. Он в шарагы, ты дальше учишься, всякие кружки помешаешь, читаешь, пока он девок в пож езде тискает. Ты идёшь 5 лет познавать науку, он пять лет вертит гайки на СТО и ездит на двенашке (хз почему эта машина, просто в голову пришло). Ты аспирантуришь, может докторскую пишешь, создаёшь что-то для этого мира. Ты учишься быть лучшим в определенном направлении. Потом ты отпахал и готов вносить свой вклад в этот экономический мир. Ты обладаешь знанием и интеллектом применять эти знания. Естественно у тебя больше возможности чего-то достичь. Но не всегда.
4. Мы в плену и интернета. Как и соц сети. Кто-то пользуется интернетом, кого-то пользует интернет. Просто это новая составляющая нашей жизни.
5. Скидки вымогают деньги. Нет. Это манипуляция обмана, чтобы ты купил что-то. Сам, никто у тебя ничего не вымогает, только обманывает. Повелся? Сам лох.
6. Впечатление на собеседовании. К чему эта клоунада? Ты приходишь и раскладывает. По факту. Что я должен вынести из этой картинки?
7. Изоляция. К чему это. Кто кого от чего изолирует? Про всяких там экстравертов/интровертов не говорим, тут прям наука начнётся. В чём смысл?
8. Не вкладывай деньги в сомнительные банки. Это действительно смысл этой картинки? Не то, что ты вкладываешь рубль, у тебя отбирают два? Дело о банках? Не об инфляции, сжимающей твои накопления? Не о кризисах, действующих по сценарию инфляции? О банках. В Спортлото можно вкладывать?
9. Попасть в хороший ВУЗ. А как ты хотел? Лучшее для лучших. Обычно - для детей стоящих на вершине власти. Такова се ля ви.
10. Имущие/несущие. Открыл Америку.
11. Кто прячется под аватаркой. К чему это? Ты на работу приходишь, там тебе коллега улыбается, философствует о бытие и обществе. А домой придёт и жене втащит, на детей наорёт. Не тоже самое?
12. Остерегайся того, кто за тебя говорит. Зачем? Просто открещивался от его слов. Ты это не говорил, а что говорят другие - это проблемы других. За всеми не уследишь, близкие и так знают, что ты говоришь. Или тут может речь о пропаганде? О говорунах от "общества"? Или о протестах, за которыми стоят люди в маске?
13. Оставаться на работе сосредоточенным. Млять, как ты к этому пришёл на картинке с клоунами на плечах? Может пжречь просто о постоянном отвлечении от дела? Или это только о работе речь?
14. После расставания работу пустотой заполняют. Да, а ещё каким-нибудь хобби. А ещё посиделкам с друзьями. У тебя банально становится больше времени, вот ты его и заполняешь. Кто-то книжки читает.
15. Матушка- природа.ю в бетоне. А в чём ей быть? Ты ведь взял комп или телефон, чтобы сделать этот пост, значит внёс свой вклад в загрязнение природы. Ты ведь передвигается от одной точки на карте к другой. Так? Значки не 3,14зди о природе, коли сам в первых рядах заседателей. И что в этом плохого? Просто человек извлёк одну часть природы, переработал её и придал ей какой-то другой вид. Природе насрать на деятельность человека. Просто человек меняет экологию в определённых местах. Планете похер на его действия. Живым организмам не похер, планете похер. Про живых организмов со стейком на тарелке тоже лучше не начинать говорить. А если веган, то вообще необходимо провериться (это попытка пошутить).
16. Новостная лента в соц сетях. Опять 25. Любое втыкание в пропаганду делает тебя зомби. Не роботом, а зомби, не льсти себе, обычный быдлоган, верующий в плоскоземельщиков. Такова природа мест, из которых раздаётся информация.
17. Фух, последняя. Слухи действуют отравляюще. Любой яд действует отравляюще, если его принимать в себя...