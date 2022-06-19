16 провокационных рисунков, показывающих скрытую сторону нашего общества

Наше современное общество не такое положительное, как нам хотелось бы. И чтобы показать его обратную сторону и рассказать о социальных проблемах, на которые все стараются закрыть глаза, талантливый иллюстратор и карикатурист из Нью-Йорка Корен Шадми создал провокационные работы, наводящие на размышления.