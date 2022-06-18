Синхронный переводчик во время трансляции не смог сдержать эмоции

Время было уже за полночь, а президент Боснии и Герцеговины всё говорил и говорил о наболевшем.

Синхронист перевёл длинную фразу Додика, а затем сделал глубокий вдох и полушёпотом выругался.

Надеемся, что после такого переводчика не уволят.