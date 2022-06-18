Синхронный переводчик во время трансляции не смог сдержать эмоции

Во время трансляции встречи Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, проходившей в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) синхронный переводчик не выдержал нагрузки.
Время было уже за полночь, а президент Боснии и Герцеговины всё говорил и говорил о наболевшем.
Синхронист перевёл длинную фразу Додика, а затем сделал глубокий вдох и полушёпотом выругался.
Надеемся, что после такого переводчика не уволят.
Президенты договорились о том, что отношения между странами будут развиваться несмотря ни на какие внешние факторы. Додик же со своей стороны заверил Путина, что власти Боснии и Герцеговины не присоединятся к санкциям против России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Шизофреник и садист,
В прошлом бывший он артист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это Вова – пи... дарас!
автор забыл добавить слова Додика.. - "мы были вынуждены"
https://old.fishki.net/anti/4167458-finskij-zhurnalist-zajavil-o-pobede-rossii-v-protivostojanii-s-zapadom.htmlhttps://old.fishki.net/anti/4167458-finskij-zhurnalist-zajavil-o-pobede-rossii-v-protivostojanii-s-zapadom.html