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Синхронный переводчик во время трансляции не смог сдержать эмоции

Синхронный переводчик во время трансляции не смог сдержать эмоции

Автор:
18 июня 2022 14:30
Сообщество : Политика
Метки: Додик   ПМЭФ   Путин   видео   синхронный перевод   трансляция   
3358
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Во время трансляции встречи Владимира Путина с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, проходившей в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) синхронный переводчик не выдержал нагрузки.

Время было уже за полночь, а президент Боснии и Герцеговины всё говорил и говорил о наболевшем.

Синхронист перевёл длинную фразу Додика, а затем сделал глубокий вдох и полушёпотом выругался.

Надеемся, что после такого переводчика не уволят.

Президенты договорились о том, что отношения между странами будут развиваться несмотря ни на какие внешние факторы. Додик же со своей стороны заверил Путина, что власти Боснии и Герцеговины не присоединятся к санкциям против России.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Додик   ПМЭФ   Путин   видео   синхронный перевод   трансляция   
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34  комментария
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6k
Echo 2 часа назад
Этому переводчику надо взять пару уроков у спецов из тех.поддержки

Ссылка youtu.be
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6k
citrus1 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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251
Alex_SPb Полчаса назад
Синхронистам, вообще, меняться положено с напарником, минут через 15, помнится. Чтобы дух перевести, горло промочить и т.д. А насчёт уволить, так их никто в штате и не держит. Не знаю, как сейчас, а раньше на такие мероприятия их со всего Петербурге и Москвы собирали. Не так уж их и много всего, все друг друга знают. И чем более редкий язык, тем меньше. Додик этот, кстати, говорит отвратно: быстро и невнятно.
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−2
alexroland@yandex.ru 44 минуты назад
Этой статьей его и подставили
.. а так бы и не заметил никто
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−23
Комментарий удален
−23
89
Александр Шевченко Час назад
Не видать переводчику очередного звания.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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6k
Administrator Час назад
читаю текст по диагонали и подумал что автор путина додиком назвал
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Комментарий удален. Причина: флуд
−23
6k
Leo Sun Час назад
А я надеюсь, что уволят. Переводчиками такого уровня должны быть суперпрофессионалы, а не "уффф, б***дь" в эфире...
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−23
Комментарий удален. Причина: флуд
−23
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−23
12k
котегRUS Час назад
"не присоединятся", но уже присоединились...
автор забыл добавить слова Додика.. - "мы были вынуждены"
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2k
Copycat 2 часа назад
Вот бы Пучков знал все языки и переводил такие встречи) переводить синхронно он умеет, делает это точно и остроумно)
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Додиков мало кто слушает, а еще меньше принимают всерьез. Так что, когда додику дали слово, его понесло. Приступ словесного поноса - страшная вещь.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Это тот Додик которого Трамп проигнорил при встрече.или оттолкнул даже?)
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6k
ZORRO 2 часа назад
чёт фамилия не серьёзная какая то...
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